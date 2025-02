Il Castiadas si sblocca 

Castiadas 4

Idolo 2

Castiadas (4-3-3) : Daga, Setzu, Grinbaum, Szafran (22’ st Altobelli), Pionca, Bonfigli, Angelucci, Ridolfi, El Kamlichi, Vacca (42’ st Echazù), Pulcrano. In panchina Kirby, Luciani, Fadda, Marci, Murru, Furci, Cadoni. Allenatore Guido Fenza.

Idolo (4-4-2) : Demurtas, Stocchino, Murru, Ferreli, Usai (1’ st Barrionuevo), Jammeh, Carboni (42’ st Pablo), Doa (32’ st Stocchino), R. Biscu (17’ st Medde), Bottegal, Mancosu (1’ st S. Biscu). In panchina Salis, Piras, Mucelli, Taccori. Allenatore Simone Podda.

Arbitro : Luca Sanna di Sassari.

Reti : 6’ pt e 44’ pt Ridolfi, 35’ pt Szafran, 14’ st El Kamlichi, 41’ st (r) Jammeh, 43’ st Bottegal.

Note : espulso Pulcrano al 36’ pt; ammoniti Ridolfi, R. Biscu, Usai, Barrionuevo, Murru.

Castiadas. Dopo cinque partite, il Castiadas ritrova la vittoria. All’Annunziata i sarrabesi hanno battuto con merito l’Idolo. I biancoverdi si riavvicinano alla zona playoff, ora distante 5 punti. Arzanesi agganciati dall’Orrolese in terzultima posizione.

La partita

Ottima partenza degli uomini di Guido Fenza che al 6’ passano in vantaggio con una conclusione da fuori area di Ridolfi. Al 35’ Vacca riceve palla sulla destra e crossa al centro per Szafran che davanti a Demurtas non sbaglia. Un minuto dopo il direttore di gara mostra il cartellino rosso a Pulcrano per un fallo su un avversario. Una sanzione forse eccessiva. Allo scadere il tris di Ridolfi che sempre dal limite trafigge Demurtas.Nel secondo tempo, al 14’ El Kamlichi conquista palla, entra in area e firma il poker. Al 41’ il direttore di gare assegna un rigore agli ospiti per un fallo di mano in area di Bonfigli. Jammeh trasforma. Due minuti dopo sugli sviluppi di un angolo, Bottegal realizza la seconda rete per gli ogliastrini. «La salvezza è sempre più vicina», dice Fenza.

