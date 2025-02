Il Castiadas ripreso due volte 

Cus Cagliari 2

Castiadas 2

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillittu, N. Asunis, D, Asunis, Carboni, Fiori, Prefumo, Siddu, Puddu (20’ st Demurtas), Perra (40’ st Balloi), Baldussi, Serra (26’ st Serpi). In panchina Follese, Melis, Bisoffi, Loddo, Zucca, Orru. Allenatore Lantieri.

Castiadas (4-3-3) : Daga, Marci (1’ st Altobelli), Grimbaum, Szafran, Pionca, Bonfigli, Angelucci, Ridolfi, Caboni, Cadoni (20’ st Setzu, 49’ st Murru), Pulcrano. In panchina Pensa, Luciano, Echazu, El Khamlichi, Furci, Vacca. Allenatore Fenza.

Arbitro : Zappino di Sassari.

Reti : pt 9’ Caboni; st 11’ Siddu, 30’ Caboni, 46’ st Siddu.

Note : ammoniti Puddu, Prefumo, Baldussi, Carboni, Pulcrano, Grinbaum, Daga. Recupero 0’ pt- 8’ 2t. Spettatori 100 circa.

Villa San Pietro. Il Cus Cagliari e il Castiadas impattano in una partita ben giocata. A recriminare è la squadra ospite, due volte in vantaggio e due volte ripresa. Mattatori Siddu per il Cus e Caboni per i sarrabesi: doppietta per entrambi. Il Castiadas impone un pressing asfissiante per venti minuti, concretizzato al 9’ da un bel colpo di testa di Caboni, il migliore dei suoi. Gli universitari riconquistano campo e chiudono la prima frazione in avanti: al 29’ incornata di Puddu e sfera di poco alta; al 39’ destro di Perra, ma la conclusione si scontra con una selva di gambe di difensori.

Seconda frazione

Nella ripresa, al 10’, il Castiadas fallisce il raddoppio: Bonfigli e Pulcrano non riescono a deviare in rete. Il Cus trova il pari all’11’: assist al bacio di Baldussi per Siddu, controllo glaciale e diagonale rasoterra imprendibile per Daga. Il Castiadas ricaccia il Cus indietro e al 30’, sugli sviluppi di un dubbio corner, Daga di testa ruba il tempo a tutti per l’1-2. Nel recupero Siddu, sugli sviluppi di un calcio piazzato, in scivolata batte nuovamente Daga fissando il risultato sul 2-2.

