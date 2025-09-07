VaiOnline
Coppa Italia.
08 settembre 2025 alle 00:35

Il Castiadas passa anche in casa dello Jerzu La squadra di Antinori approda agli ottavi 

Cannonau Jerzu 0

Castiadas 2

Cannonau Jerzu (4-2-3-1) : Piroddi, A. Deiana (15’ st Muceli), F. Carta (32’ st M. Deiana), Bruno, Vargiu; Ruggeri (15’ st M. Carta), M. Serra (19’ st Furcas); R. Serra, Lai, Erriu (43’ st Salis); Boi. In panchina Casula, Fa. Serra, Pilia, Fe. Serra. Allenatore Piccarreta.

Castiadas (4-4-2) : Galasso, G. Marci (34’ st Altobelli), Bonfigli, Grinbaum, Fredrich; N. Ridolfi, Carboni (21’ st J. Ridolfi), Miranda (21’ st Bapignini), Ornano; Pulcrano (39’ st A. Marci), Balloi (8’ st Cadoni). In panchina Sarritzu, Murru, Pionca, Marci, Antinori. Allenatore Antinori.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : nel primo tempo, 2’ Pulcrano; nella ripresa, 18’ Cadoni.

Jerzu. Il Cannonau Jerzu ci mette il cuore, il Castiadas l’esperienza. Fattore che decide l’incontro e le sorti della qualificazione. Gli uomini di Antinori, che nel mini girone erano partiti con i favori del pronostico non fosse altro che per l’abitudine a giocare a questi livelli rispetto al Cannonau e alla Baunese, sbancano il Teccodì per 2-0 e accedono al turno successivo. Il bilancio dei biancoverdi nella doppia sfida contro le ogliastrine, neopromosse dalla Prima categoria, è di due vittorie, otto gol realizzati e zero subiti.

Il vantaggio

Gli ospiti ci mettono appena 120 secondi a mettere le cose in chiaro. Punizione dal limite: batte Pulcrano, nel turno precedente autore di una doppietta contro la Baunese, conclusione deviata dalla barriera con Piroddi allunga i tentacoli fin dove può ma la palla s’insacca per l’1-0. I padroni di casa ci provano con Lai, imbeccato da Ruggeri, che fa cilecca davanti a Galasso. Anche Bruno, ex di turno, va vicino al gol del pari, ma l’esperto difensore calibra male la deviazione di testa su angolo.

La ripresa

Il Castiadas ha l’opportunità di allungare, ma al 12’ Piroddi intercetta il rigore di Miranda. Il portiere di casa nulla può al 18’ quando Cadoni, con una conclusione di precisione chirurgica dall’interno dell’area, fa lievitare il tabellino e mette in banca il discorso qualificazione. (ro.se.)

