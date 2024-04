Il Castiadas passa a Orroli e blinda il pass per i playoff 

Orrolese 1

Castiadas 5

Orrolese (4-4-2) : Contu (4’ st Casula), Mi. Mura, Ferrer, Atzeni, Ma. Mura, Casti, Simone Mura (44’ st Pisano), Addis (38’ st Sirigu), Anedda (32’ st Melosu), Bastamante, Serio (26’ st Moauro). In panchina Trogu, Prasciolu, Di Gennaro, Tocco. Allenatore Marcialis.

Castiadas (4-2-3-1) : Toro, Ambu (38’ st Dessì), Tamburini, Chessa, C. Mura (1’ st A. Ruggeri), Cannas (40’ st Zuddas), Sitzia (9’ st Erriu), C. Ruggeri, Cardia (35’ st Crobe), Stefano Mura, Mboup. In panchina Pani, Cabras, Sanna. Allenatore Dessì.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : 8’ pt Simone Mura, 19’ pt, 40’ pt e 23’ st Cardia, 2’ st Mboup, 32’ st Erriu.

Note : ammoniti Casti, Casula; recupero 1’ pt e 4’ st.

Orroli. Il Castiadas batte in rimonta l’Orrolese e blinda il secondo posto dietro il Monastir, che oggi può festeggiare la promozione. Nel primo tempo, all’8’ Simone Mura riceve palla sulla sinistra, si accentra e trafigge Toro. Al 19’ il pari di Cardia che ribadisce in rete la respinta corta di Contu su tiro di Claudio Mura. Al 40’ il sorpasso con rete di Cardia su cross di Sitzia. Nella ripresa, al 2’ Cardia serve in profondità Mboup che firma il tris. Al 23’ Cardia su assist di Erriu sigla la tripletta personale. Al 32’ c’è gloria anche per Erriu.

RIPRODUZIONE RISERVATA