Il Castiadas ora punta  al ripescaggio 

Castiadas. Il Castiadas fa il tifo per il Budoni e spera che il campionato di Eccellenza resti a diciotto squadre, organico al momento previsto per il massimo campionato regionale. Un posto potrebbe essere liberato proprio dalla squadra gallurese, arrivata seconda dietro il Latte Dolce e impegnata nei playoff nazionali di categoria per salire in Serie D. L’avventura della squadra di Raffaele Cerbone comincia il 28 maggio con la gara di andata sul campo dei laziali della Boreale e proseguirà il 4 giugno col ritorno in casa. Intanto Mauro Vargiolu, presidente della squadra del Sarrabus, ha già fatto sapere di voler presentare la domanda di ripescaggio.

La discesa

I biancoverdi sono retrocessi dal massimo campionato regionale due anni fa. Nell’ultima stagione sono riusciti a ricreare subito un clima di entusiasmo nell’ambiente classificandosi secondi a un solo punto dal Villasimius. Insomma, una grande stagione quella della formazione guidata da Cristian Dessì. E ora il tentativo di salire di categoria già quest’anno su iniziativa di Vargiolu e del suo vice Matteo Frau. La prima mossa è stata blindare lo staff tecnico. In primis il tecnico, che ha fatto davvero bene. Confermatissimi anche il vice allenatore Guido Fenza, il preparatore dei portieri Mauro Toffolon e il fisioterapista Alessio Mura. «Non abbiamo mai avuto dubbi su Dessì», dice il massimo dirigente, «con lui e il suo staff vogliamo portare avanti questo progetto calcistico partito un anno fa. Adesso ci mettiamo subito al lavoro per programmare la prossima stagione».

Il vice presidente

Sulla stessa linea il vice presidente Frau: «Abbiamo massima fiducia in Dessì e i suoi stretti collaboratori, che ringrazio per aver scelto di proseguire con noi questo cammino. Non davo per scontata la loro scelta, ma ci speravo tanto perché dopo un campionato come quello appena concluso, nel quale hanno regalato alla società ma anche all’intera comunità castiadese tante emozioni, non si poteva pensare a qualcosa di diverso. Da parte nostra abbiamo fatto di tutto per farli sentire a loro agio senza far mancare loro nulla. Ora il prossimo incontro col tecnico servirà a parlare della rosa. Dove e se intervenire. È un gruppo già valido che cercheremo di confermare in blocco. Ma ovviamente vogliamo anche cercare di migliorarlo».