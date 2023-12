Il Castiadas non perdona 

Castiadas 2

Atletico Cagliari 1

Castiadas (4-4-2) : Toro, Dessì, Sitzia (37’ st Crobe), Chessa, Falciani, Cannas, Sanna (30’ st Tamburini), Ruggeri (1’ st Ambu), Mboup, Cardia (41’ st Erriu), Felleca (22’ st Mura). In panchina Pani, Ruggeri, Zuddas, Cabras. Allenatore Dessì.

Atletico Cagliari (4-3-3) : Serra, Aresu (37’ st Balistreri), Atzori, Cuccu, Littera, Manca (24’ st Pinna), Mereu (24’ st Montisci), Monni, Pintore (12’ st Ferraraccio), Tumatis, Vacca. In panchina Morini, Antinori, Di Meglio, Porcu, Schirru. Allenatore Antinori.

Arbitro : Tidili di Cagliari.

Reti : 18’ pt (r) Mboup, 45’ pt Manca, 17’ st Cannas.

Note : ammoniti Cannas, Dessì, Serra, Pintore, Littera, Vacca, Pinna; recupero 1’ pt e 5’ st.

Castiadas. Un ottimo Castiadas ritrova subito il successo nella sfida dell’Annunziata contro l’Atletico Cagliari e mantiene il distacco di due punti dalla capolista Monastir. la squadra di Cristian Dessì si schiera col 4-4-2. In mezzo al campo Cannas e Ruggeri, esterni Felleca e il nuovo acquisto Marco Sanna. Davanti Mboup e Cardia. La squadra cagliaritana propone il 4-3-3 che in fase difensiva diventa un 4-5-1 con punta centrale Monni.

La partita

Il Castiadas prende in mano il pallino del gioco e al 18’ passa in vantaggio. Cardia entra in area e da posizione defilata viene steso da Serra: rigore che lo specialista Mboup trasforma. I biancoverdi sembrano avere il controllo della partita ma nel recupero l’Atletico pareggia grazie ad una deviazione di Manca su una conclusione da fuori area. Nella ripresa stesso copione col Castiadas subito a caccia del gol. La rete arriva al 17’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cannas, dall’altezza del dischetto, salta più in alto di tutti e devia di testa la palla che s’infila sotto l’incrocio.

