Il Castiadas ne fa cinque ed è a -9 dalla battistrada 

Castiadas 5

Selargius 2

Castiadas (4-4-2) : Aramu, Ruggeri, Tamburini (15’ st Casciello), Ambu, Massessi, Capelli (36’ pt Dessi), Caddeo (33’ st Cuccu), Onano, Sitzia, Mura (1’ st Pilosu), Mboup (41’ st Deiana). In panchina Pani, Tesio, Pilosu, Olivieri. Allenatore Cristian Dessì.

Selargius (4-4-2) : Arrus, Prefumo, Crisponi, Medda, Virdis, Pancotto, Atzori (40’ st Sanfilippo), Farru (21’ st Dib), Tronu (16’ st Ghimici, 25’ st Siddi), Cardia, Pisano. In panchina Piga, Bandinu, Siddi, Brai, Diomedi, Reginato. Allenatore Denis Fercia.

Arbitro : Federico Isu di Cagliari.

Reti : pt 14’ (r) Tronu, 23’ Farru, 34’ (r) Mboup; st 22’ e 24’ Mboup, 32’ Caddeo, 35’ Casciello.

Note : espulso Arrus al 19’ st per doppia ammonizione; ammoniti Tamburini, Ambu, Mboup (Castiadas), Crisponi, Cardia, Pisano, Sanfilippo (Selargius).

Castiadas. Sotto di due reti, il Castiadas ribalta il risultato (5-2) e conquista tre punti che permettono di consolidare la seconda posizione e avvicinarsi (-9) al Villasimius. Il Selargius passa in vantaggio al 14’ con Tronu su rigore. Al 23’ il raddoppio di Farru. Al 34’ accorcia Mboup dal dischetto. Nella ripresa, al 19’ espulso Arrus per doppio giallo. In 2’ (dal 22’ al 24’) doppietta di Mboup per il sorpasso biancoverde. Al 32’ poker di Caddeo. Al 35’ la rete di Casciello. (ant. ser.)

