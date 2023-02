Castiadas 2

Guspini 1

Castiadas (4-4-2) : Pani, Ruggeri, Tamburini, Ambu, Massessi, Capelli, Caddeo (33’ st Cireddu), Onano (11’ st Cuccu), Sitzia (43’ st Cappai), Mura, Mboup. In panchina Aramu, Pilosu, Tesio, Dessì, Casciello, Xaxa. Allenatore Dessì.

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Piras, Frau, Angiargia, Saias, Riep, Caferri (43’ st Angheleddu), Cordoba, Fanni, Porru, Anedda. In panchina Melis, Cannella, Pinna, E. Scanu, M. Scanu. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : 31’ pt (r) Mboup, 13’ st Cordoba, 40’ st Sitzia.

Note : ammoniti Tamburini, Onano, Sitzia, Cuccu, Cordoba, Riep, Angiargia.

Castiadas. Il Castiadas vince la sfida di cartello col Guspini. Decisiva una rete di Sitzia nel finale dopo il botta e risposta Mboup-Cordoba. Una partita combattuta tra due squadre che hanno giocato a viso aperto. Ha prevalso quella di Cristian Dessì, che ha creato maggiori occasioni. I tre punti permettono ai biancoverdi di scavalcare in seconda posizione proprio gli avversari. La capolista Villasimius, che gioca oggi con l’Andromeda, dista 9 lunghezze.

La gara

I padroni di casa scendono in campo con grande determinazione. Il vantaggio arriva alla mezzora: Mboup entra in area e viene agganciato dall’ex Frau, è rigore che realizza lo stesso giocatore. Nel finale di tempo conclusione potente di Mboup che diventa un assist per Mura, l’esterno da due passi non riesce a deviare nello specchio.

In avvio di ripresa schiacciata di testa di Tamburini, palla di poco a lato. Al 13’ il pareggio di Cordoba che, dall’interno dell’area, con un tiro a girare batte Pani sulla sua sinistra. Il gol scoraggia i padroni di casa e il Guspini prende il sopravvento per una quindicina di minuti senza però creare grossi pericoli alla porta difesa di pani. Nel finale reazione d’orgoglio dei sarrabesi che al 38’ vanno vicini al sorpasso con una punizione dell’ottimo Sitzia: il palo salva gli ospiti. È il preludio al gol che arriva 2’ dopo: gran sinistro di Sitzia da fuori area, la palla s’infila nell’angolino basso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata