il castiadas in 10 resiste all’assalto dell’orrolese 

Orrolese 0

Castiadas 0

Orrolese (4-4-2) : Piroddi, Garau, Anedda, Mich. Mura (30’ st Prasciolu), Chulia, Atzeni, Erriu, Caballero, Serra, Porcedda, Sim. Mura. In panchina L. Mura, Satta, Addis, Porceddu, Mat. Mura, Onnis, Tocco, Pisano. Allenatore Marcialis.

Castiadas (4-4-2) : Daga, Marci, Luciano, Szafran, Pionca, Bonfigli, Murru (19’ st Cadoni), Ridolfi, Carboni, Vacca, Pulcrano. In panchina Pensa, Angelucci, Fadda, Altobelli, El Khamlichi, Furci, Echazu, Grimbaum. Allenatore Fenza.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Orroli. Finisce a reti inviolate la sfida tra Orrolese e Castiadas. Al 13’ la prima occasione è dell’Orrolese: lancio di Porcedda per Alessio Erriu, la palla viene bloccata dal portiere. Al 27’ espulso Carboni per doppio giallo dopo un fallo subito da Atzeni: Castiadas in dieci. Al 42’ grande azione dell’Orrolese, Simone Mura sulla sinistra dribbla due avversari, crossa in mezzo per Porcedda ma il suo tiro sfiora il palo. Al 34’ della ripresa, Castiadas vicino al gol: scambio tra Vacca e Bonfigli, quest’ultimo calcia a rete ma Piroddi para. Al 38’ l’Orrolese ancora avanti con Porcedda, che manca di un soffio la deviazione a rete.

RIPRODUZIONE RISERVATA