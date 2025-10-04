VaiOnline
Al Paules.
05 ottobre 2025 alle 00:21

Il Castiadas frena, vetta più lontana  

Samugheo 1

Castiadas 1

Samugheo (3-4-3) : Carta, Frau, Fernandez, Manca, S. Frongia, Loreto (34’ st Pisano), Fadda (22’ st Demurtas), Macis (13’ st Cina), Diana (41’ st Zucca) M. Frongia, Sardu. In panchina Cabasino, Deias, Loi, Marras, Demelas. Allenatore Ferraro.

Castiadas (4-4-2) : Galasso, Ornano, Fredrich (35’ st G. Marci), Carboni, Grinbaum, Bonfigli, N. Ridolfi, Cadoni (34’ st Antinori), Miranda, J. Ridolfi (30’ st Pionca), A. Marci (24’ st Pulcrano). In panchina Sarritzu, Murru, Altobelli, Pilosu, Balloi. Allenatore Antinori.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : pt 44’ Cadoni; st 30’ (r) Sardu.

Note : espulso per doppia ammonizione Grinbaum (Castiadas). Ammoniti S. Frongia, N. Ridolfi e Miranda. Spettatori 130.

Samugheo. Termina in pareggio (1-1) la sfida tra Samugheo e Castiadas. Partita combattuta, con l’undici guidato da Giorgio Ferraro che raggiunge il pareggio nella ripresa dopo il vantaggio ospite di fine primo tempo. È il 44’, infatti, quando Cadoni firma il provvisorio 0-1 per la compagine allenata da Bebo Antinori con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel secondo tempo al 30’ il pareggio di Sardu, bravo a realizzare un calcio di rigore assegnato per fallo di Grinbaum su Loreto lanciato a rete. Nell’occasione il difensore del Castiadas rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in 10.

Nell’ultima parte di gara i padroni di casa si portano in avanti ma il risultato non cambia fino al 90’, con le squadre che portano a casa un punto a testa.

