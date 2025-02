Il Castiadas frena il Tortolì 

Tortolì 0

Castiadas 0

Tortolì (3-5-2) : Doumbouya, Forense, De Zan, Rodrigues; Orrù, Rarinca (21’ st S. Loi), Ferrareis, Acosta (21’ st F. Serra), Contu (29’ st Cocco); Oses, Pascual (29’ st Vincis). In panchina Tangianu, Soro, Marcich, Mascia, E. Loi. Allenatore Mereu.

Castiadas (4-2-3-1) : Daga, Bonfigli, Pionca, Grimbaum, Marci (13’ st Altobelli); Ridolfi, Szafran; Angelucci, Cadoni, Vacca; El Khamlichi. In panchina Kirby, Luciano, Fadda, Echazu, Setzu, Murru, Furci. Allenatore Fenza.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Note : ammoniti Rarinca, Contu, Acosta, De Zan, El Khamlichi, Vacca; recupero 3’ pt-4’ st; spettatori 400.

Tortolì. Poteva essere un punto di svolta. Invece l’unico punto (vero) raccolto dal Tortolì lascia l’amaro in bocca alla squadra di Tore Mereu che non va oltre lo 0-0 contro il Castiadas, capace di interrompere il filotto di vittorie consecutive che si ferma a 11.

La partita

Prima occasione al 22’: su un tentativo di ripartenza del Tortolì, l’ex Lanusei Ridolfi alza un campanile che sembra innocuo, la palla danza davanti a Doumbouya ma né El Khamlichi né Grimbaum approfittano della situazione e il portiere di casa salva. Fa lo stesso al 25’ quando dice no a Vacca, lanciatissimo verso la porta. La risposta del Tortolì (34’) è in una rovesciata di Pascual: il gesto è apprezzabile, la mira meno. Poi cross al bacio di Orrù per la testa di Oses che non trova la porta. Dopo un primo tempo maschio (6 ammoniti), la gara riprende con una grande occasione (9’) per Oses sventata da Daga, il portiere col cuore per metà di Tortolì, dove è nata la mamma. Ancora lui, al 25’, chiude la porta davanti a un tiro insidioso di Pascual. Al 29’ Mereu decide di inserire il turbo: dentro Cocco e Vincis e la pressione aumenta subito. Ma lo zero dal tabellino non si schioda.

