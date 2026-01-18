Il Castiadas ferma il Selargius 

Selargius 1
Castiadas 1
Selargius (4-3-3): Fantini, Bandinu, Paolucci (34’ st Orru’), Lepore, Berti, Salis, Campus (19’ st Pisano), Ragucci (44’ st Partis), Reginato (45’ st Mele), Usai, Serrau. In panchina Murru, Diomedi, Auriemma, Cordeddu, Cellini. Allenatore Cocco.
Castiadas (4-3-3): Galasso, Ornano, G. Marci, Carboni, Bonfigli, Grinbaum, Cadoni (11’ st Mattea), Antinori, Assis (34’ st Miranda), A. Marci, Pulcrano (40’ st Matta). In panchina Sarritzu, Setzu. Allenatore Antinori.
Arbitro: Fronteddu di Nuoro.
Reti: 25’ pt Usai, 39’ pt Assis.
sELARGIUS. Al Virgilio Porcu finisce in parità tra Selargius e Castiadas. Dopo venti minuti senza occasioni, sono gli ospiti ad andare per primi al tiro con Pulcrano, ma la difesa respinge. Al 25’ i padroni di casa conquistano una punizione dai 20 metri: alla battuta va lo specialista Usai, che calcia sotto l’incrocio superando Galasso. Al 31’ il Selargius sfiora il raddoppio ancora su punizione di Usai, che colpisce il palo esterno.
Nel momento migliore dei selargini, il Castiadas trova il pari al 39’ con un colpo di testa di Assis. Al 43’ gli ospiti hanno vanno vicini al vantaggio con un colpo di testa di Pulcrano dall’area piccola, ma Fantini sfodera una parata miracolosa.
Nella ripresa, parte meglio il Selargius che al 4’ si fa vedere dalle parti di Galasso con Usai su punizione da posizione defilata. Due minuti dopo è il Castiadas a provarci con Carboni, ma Fantini blocca in uscita. Al 66’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Gianluca Marci. I granata sfruttano la superiorità numerica spingendo in avanti e creando diverse occasioni, ma al 77’ anche Usai viene espulso per doppia ammonizione, ristabilendo la parità numerica. Un punto che accontenta di più il Selargius, che sale in zona playoff, mentre il Castiadas scivola al quarto posto.
