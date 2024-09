Il Castiadas entusiasma, il Sant’Elena non decolla 

Castiadas. Il Castiadas di Guido Fenza sta entusiasmando i suoi sostenitori. Un buon avvio di stagione in Promozione: 8 punti in quattro incontri e quarta posizione con Lanusei e Cus Cagliari. Nella rosa tanti giovani vogliosi di mettersi in mostra. Quella biancoverde è squadra solida, ben messa in campo e che gioca la palla a terra come pretende il tecnico. Ha realizzato sei reti e vanta la migliore difesa (un gol al passivo). «Il nostro obiettivo è la salvezza», dice Fenza, «i risultati sono stati molto positivi anche perché ottenuti con squadre ostiche e di valore. Domenica con l’Idolo ci aspetta una trasferta difficile».

In testa c’è la Tharros, che ha approfittato della sconfitta dell’Atletico Cagliari con la Villacidrese. Giornata magra per le cagliaritane: Cus Cagliari e Pirri hanno raccolto un solo punto. Non decolla il Sant’Elena, che ha pareggiato tutti i quattro match. «La squadra sta facendo bene», dice il patron Luca Meloni, «le vittorie arriveranno». (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA