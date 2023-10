Il Castiadas è secondo ma non vuole fermarsi  

Castiadas. Il Castiadas vuole recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Promozione (girone A). Positiva la partenza, dopo quattro giornate la squadra di Cristian Dessì occupa la seconda posizione con nove punti a una lunghezza dalla capolista Monastir. Proprio domenica scorsa ha ridotto il gap, che era di tre punti.

Il rammarico

«Stiamo abbastanza contenti», dice il tecnico biancoverde, «anche se c’è ancora un pizzico di rammarico per la partita, persa, proprio con il Monastir, nella quale abbiamo disputato un grandissimo primo tempo fallendo anche un rigore. Poi nella ripresa abbiamo subito le due reti decisive. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma andiamo avanti. Le prestazioni sono state sempre convincenti. Ora stiamo recuperando alcuni ragazzi ancora indietro con la preparazione per motivi di lavoro. La società non ci fa mancare niente e si sta impegnando su tutti i fronti».

Difficoltà

Nella scorsa stagione il Castiadas si classificò al secondo posto dietro solo al Villasimius. «Questo è un campionato diverso, con più squadre e quindi più partite, e il livello è altissimo», continua Dessì, «sono tutte formazioni ben attrezzate. Puoi vincere e perdere con chiunque. Sicuramente è un torneo bello e avvincente che sta già entrando nel vivo». Qual è l’obiettivo del Castiadas allora? «Disputare un bel campionato, far crescere i ragazzi e far avvicinare il pubblico alla squadra». Le favorite secondo l’allenatore sono «il Monastir, l’Arborea che prima o poi verrà fuori, il Terralba e il gruppo delle ogliastrine». Sabato la formazione farà visita all’Arbus. «Sarà una battaglia», assicura Dessì.

RIPRODUZIONE RISERVATA