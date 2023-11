Il Castiadas con l’Arborea per allungare sul Monastir  

Giornata di anticipi oggi in Promozione: in programma tre match nel girone A e uno solo nel girone B.

Nel gruppo sud si giocano Arbus-Terralba Bellu, Castiadas-Arborea e Gonnosfanadiga Atletico Cagliari. La squadra del Sarrabus, prima in classifica dopo aver scavalcato il Monastir, ha la possibilità di confermarsi al comando e magari di allungare sulla rivale impegnata domani in casa contro l’Idolo, ma la partita non si annuncia semplice. L’Arborea è in grandissima forma e reduce da un filotto di risultati positivi, l’ultimo dei quali colto domenica scorsa tra le mura amiche contro il Lanusei sino all’anno scorso in Eccellenza: un successo per 2-0 che ha lanciato il club dell’Oristanese al sesto posto in classifica a -3 dal podio. Il Terralba a sua volta è quarto e ad Arbus incontra una squadra in difficoltà, che naviga nelle retrovie nonostante la fresca vittoria conquistata a Cagliari contro l’Atletico il quale, a sua volta, questo pomeriggio sfida il Gonnos in un match che potrà dire tanto in chiave salvezza: i padroni di casa sono ultimi a quota 2, gli ospiti sono ai margini della zona playout.

Nel girone B per Fonni e Ovodda è già tempo di fare chiarezza: la formazione di mister Piras è penultima e non può permettersi un passo falso in casa contro una diretta rivale per la permanenza nella categoria, al momento distante quattro lunghezze.

