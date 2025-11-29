Il Castiadas balla da solo 

Castiadas 3

Ovodda 0

Castiadas (4-3-3) : Galasso, Ornano (36’ st Cadoni), Fredrich, Carboni, N. Ridolfi, Marci, Pilosu (13’ st Assis Da Silva), Antinori (33’ st Setzu), Mattea (42’ pt Miranda), Marci (1’ st Altobelli), Pulcrano. In panchina Sarritzu, Setzu, Murru, Bonfigli, Matta, Miranda. Allenatore Bebo Antinori.

Ovodda (4-4-2) : Angioi, Mele (36’ st Mattu), Tatti (1’ st Pes), Patteri, A. Soru (13’ pt Lai), El Marrakchi, R. Biscu (25’ st Caria), Bilea, S. Biscu (1’ st Satta), S. Soru, Lopes. In panchina Mozzo, Sedda, Vacca, Caria, Mattu, Brundu. Allenatore Manuel Moro.

Arbitro : Luca Corda di Tortolì.

Reti : pt 13’ Pilosu, 17’ Antinori; st 36’ (r) Assis Da Silva.

Note : espulso Bilea al 28’ st per doppia ammonizione; ammoniti Ornano, Marci, Cadoni (Castiadas), S. Soru (Ovodda).

Castiadas. All’Annunziata di Castiadas la formazione di Bebo Antinori supera l’Ovodda e conquista la vetta solitaria della classifica approfittando della sconfitta interna del Terralba con il Cus Cagliari. I biancoverdi entrano in campo con determinazione e grande concentrazione imponendo sin da subito il proprio ritmo. Dopo appena 13’ il match si sblocca: Pulcrano riceve sulla sinistra e mette al centro un cross preciso che Pilosu, in grande condizione, trasforma in rete con un colpo di testa.

La spinta dei sarrabesi non si arresta e, 4’ più tardi, arriva il raddoppio: Mattea serve un perfetto assist rasoterra per Ruben Antinori che trafigge l’incolpevole portiere ospite. L’argentino Mattea, uno degli ultimi acquisti, è costretto a lasciare il campo nel finale di primo tempo a causa di un infortunio; al suo posto subentra Miranda.

Nella ripresa il Castiadas controlla il match con un lungo possesso palla amministrando il vantaggio senza rinunciare a spingere. Al 36’ Ornano si procura un calcio di rigore che il brasiliano Assis Da Silva, anche lui nuovo innesto, realizza con freddezza. Pochi istanti dopo Altobelli sfiora il poker con una conclusione che si stampa sul palo.

Al triplice fischio esplode la festa in campo e sugli spalti: tre punti pesantissimi che valgono il primo posto in solitaria.

