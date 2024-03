Il Castiadas alza bandiera bianca 

Castiadas 1

Guspini 2

Castiadas (3-5-2) : Toro, A. Ruggeri (26’ st Dessì), Felleca (32’ pt Zuddas, 44’ st Crobe), Chessa, C. Mura (37’ st Sanna), Erriu (14’ st Cabras), Tamburini, C. Ruggeri, Carda, S. Mura, Mboup. In panchina Pani, Ambu, Trogu, Murgia. Allenatore Dessì.

Guspini (4-2-3-1) : Galliano, Serra (19’ pt Urru), Medda (25’ st Carta), Demontis, Pilosu (1’ st Aru), Montesuelli, Agostinelli, Marci, Zucca, Pinna (1’ st Ennas), Uccheddu. In panchina Saba, Cancedda, Laera, Liscia. Allenatore Floris.

Arbitro : Nicola Murgia di Tortolì.

Reti : 18’ pt Felleca, 8’ st Marci, 23’ st Aru.

Note : ammoniti Toro, Medda, Montesuelli, Galliano; recupero 2’ pt e 4’ st.

Castiadas. Vittoria in rimonta del Guspini a Castiadas. Dopo la solita fase di studio, al 18’ la squadra di Dessì sblocca il risultato: Cardia dalla sinistra serve l’accorrente Felleca che con un preciso diagonale trafigge Galliano. Al 24’ cross dal fondo di Mbuop per Cristian Ruggeri che calcia di poco alto. Al 40’ Agostinelli, servito da Medda, si libera di Tamburini e serve Marci che di prima intenzione calcia a fil di palo.

Nella ripresa all’8’ scambio tra Agostinelli e Marci che con una girata batte Toro. Al 19’ angolo di Medda, deviazione aerea di Urru, palla sopra la traversa. Al 22’ su una ripartenza Cardia verticalizza per Mboup che davanti a Galliano non trova lo specchio. Al 23’ Agostinelli entra in area e davanti a Toro serve Aru che insacca. Al 30’ cross di Cardia e incornata di Stefano Mura, la sfera fa la barba al palo. E Il Monastir vola a +16.

