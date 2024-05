Il Castiadas accarezza il sogno Eccellenza 

Castiadas. Il sogno Eccellenza del Castiadas riparte oggi dall’Annunziata. Questo pomeriggio alle 16 arriva l’Usinese, con la quale il club del Sarrabus giocherà la semifinale playoff di Promozione: una gara unica con eventuali supplementari in caso di parità dopo i tempi regolamentari ma non i rigori, perché nell’ipotesi l’equilibrio rimanga anche dopo i 120’ saranno i padroni di casa a accedere alla finale essendosi classificati al secondo posto del girone A (gli ospiti sono arrivati terzi nel gruppo B).

È atteso il pubblico delle grandi occasioni. Dirige l’incontro Paolo Carta della sezione di Oristano, assistenti Luca Carboni e Alessandro Cola della sezione di Ozieri. Il Castiadas ha disputato dieci volte il campionato di Eccellenza, l’Usinese neanche uno ed è alla 32esima stagione di fila in Promozione, torneo nel quale si piazzata per quattro volte al secondo posto. «Affrontiamo una squadra ben amalgamata», esordisce Cristian Dessì, allenatore del Castiadas, «con giocatori fortissimi che stanno assieme da diversi anni. Gioca un buon calcio, ha lottato per il salto diretto di categoria contro le corazzate Nuorese e Alghero. Sicuramente i rossoblù vantano una rosa superiore rispetto alla nostra. Luiu, Tedde, Sanna, Gutierrez e Saba, capocannoniere del girone B, sono calciatori di categoria superiore. Comunque ce la giocheremo, abbiamo confermato la seconda posizione della passata stagione guadagnando i playoff e già questo è un bel traguardo. Utilizzeremo le nostre “armi” e strategie per cercare di mettere in difficoltà l’avversario». Il Castiadas può contare su due risultati su tre. «A questo non dobbiamo pensare. Non dobbiamo fare calcoli. Se ti difendi, le prendi. Dobbiamo fare il nostro gioco per provare ad arrivare in finale, che per noi sarebbe un sogno».

Dessì conta sul supporto del pubblico: «Siamo riusciti nell’intento di riportare tante persone al campo, il loro contributo sarà importante».

RIPRODUZIONE RISERVATA