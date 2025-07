Il Castelsardo si affida a Marinu, il Pula a Puddu 

In Eccellenza alcune società sono ancora senza tecnico. Tra i più gettonati ci sono gli esperti Sebastiano Pinna, Marco Piras e Paolo Busanca. Sulla panchina dell’Ilvamaddalena invece resterà Sandro Acciaro: la società biancoceleste, appena retrocessa, intende allestire una rosa competitiva per cercare di riprendersi subito la Serie D.

Nel campionato di Promozione altro colpo del Luogosanto, che tessera l’attaccante Alessio Muzzu (2007) dall’Arzachena. Un giocatore che si aggiunge agli innesti dei centrocampisti Ricky Groppi (2008), ex Ilvamaddalena, e Giorgio Loddo (1997), ex San Teodoro, e di Mario Uscidda, Francesco Poli e Alessio Sardo, cresciuti nelle giovanili del Santa Teresa. Confermati Antonio Secchi, Antonio Mossa, Massimo Cosseddu, Giovanni Ricciu, Fabio Occhioni, Luca Barone, Gioele Stefanoni, Nicolò Occhioni, Gabriele Ena e Daniele Frasconi.

Antonio Marinu è il nuovo allenatore del Castelsardo. Classe 1985, ad aprile del 2024 è subentrato alla guida Latte Dolce in Serie D ottenendo la salvezza ai playout. Nella scorsa stagione ha guidato con ottimi risultati il Taloro. Confermato il preparatore dei portieri Roberto Gaspa.

In Prima categoria l’Abbasanta conferma Francesco Marcis, Gabriele Cabiddu, Francesco Medde, Andrea Cariga, Manuel Musanti, Gabriele Cau e Gabriele Contu. Andrea Capiali è il nuovo tecnico del Perdaxius.

In Seconda categoria adesso è ufficiale: Davide Puddu, con esperienze nei settori giovanili di Cagliari, La Palma e Calcio Pirri, è il nuovo allenatore del Pula. Prima di iniziare la carriera da allenatore è stato un valido difensore. Ha giocato anche col Cagliari, esordendo nel 2009 in Coppa Italia contro la Sampdoria, in Serie C con l’Alghero e in D col Selargius. Per quanto riguarda la rosa sono in arrivo Matteo Pani e Marco Tavolacci mentre piacciono Nicolò Piroddi e Davide Pinna.

Il Tavolara, affidato a Michele Tamponi, blinda Elia Ragaglia, Francesco Aloia, Roberto Vardeu, Alessio Filigheddu, Savero Vannozzi, Pietro Spigno, Antonio Sias e Gabriele Brugu. Gianluca Frau, dopo aver ottenuto la salvezza, lascia la guida del Sinnai.

RIPRODUZIONE RISERVATA