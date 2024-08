«Il castello va valorizzato» 

Non solo l’impossibilità di utilizzare i servizi igienici, segnalata nei giorni scorsi da una turista, il castello di Malaspina è sempre al centro delle discussioni per la gestione e problemi ancora irrisolti. A metterli in luce sono ora i consiglieri del gruppo di minoranza “Bosa cambia Bosa” Alessandro Campus e Cristiana Cacciapaglia, che in una interpellanza chiedono al sindaco Alfonso Marras e all’assessore Marco Francesco Mannu, di riferire nel prossimo Consiglio comunale. «La situazione sollevata dalla visitatrice per i servizi igienici - afferma Campus – è soltanto la punta dell'iceberg di tante incongruenze che anche questa amministrazione comunale non pare intenzionata a risolvere».

La storia

I due interpellanti partono dal nodo della gestione risalente a 7 anni fa, quando il Demanio concedeva al Comune di Bosa, l’utilizzo gratuito del bene per 9 anni. «Secondo la convenzione - evidenziano Campus e Cacciapaglia - si sarebbero dovute realizzare opere necessarie a garantirne la completa fruibilità, come ad esempio la sistemazione della pavimentazione lignea della piazza d’Armi, la revisione degli impianti tecnologici, fognari e antincendio e la sostituzione di corpi illuminanti della scalinata di accesso. Il Comune avrebbe dovuto indire inoltre una procedura pubblica per individuare il soggetto cui affidare la gestione del sito». Cosa che avvenne con delibera del Consiglio per il tempo strettamente necessario all’avvio della futura gestione. Si concordarono con la parrocchia di Santa Maria Immacolata le modalità di accesso, la visita alla chiesa di Regnos Altos e al monumento. Accordo con scadenza fine 2002. «Ad oggi- fanno notare Campus e Cacciapaglia - il Castello è però detenuto ancora dalla Parrocchia che, tramite una cooperativa, cura l’apertura e chiusura, cosa che non appare giustificata contrattualmente, visto che ogni atto di concessione deve essere approvato dal Consiglio comunale».

La richiesta

I due consiglieri mettono in rilievo come ci sia la necessità di consentire a tutti i visitatori il corretto accesso al Castello nonché la fruibilità di tutti gli spazi, compresa la cappella Palatina, dei servizi di accoglienza e supporto. Chiedono «quali siano i programmi sull’utilizzo e la concessione del Castello e la sua corretta gestione. Quale sia il conto economico della gestione degli ingressi, i conti sulla gestione e le condizioni dei servizi di accoglienza e supporto. E infine se vi sia una copertura assicurativa per responsabilità civile, un piano di sicurezza e chi è il responsabile».

