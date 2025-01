Il castello senza segreti 

I segreti del Castello Salvaterra svelati dai ragazzi del liceo Asproni. Grazie a una mappatura approfondita eseguita con le tecniche di rilievi aerei, gli studenti hanno ottenuto una registrazione dei dettagli con una precisione mai raggiunta prima. Questo progetto ha coinvolto gli studenti della classe terza, indirizzo Architettura, che, sotto la guida dell’architetto e docente Andrea Tonelli, hanno realizzato una mappatura del castello. Si tratta della prima mappatura di questa qualità, resa possibile anche dalle attrezzature professionali acquistate grazie ai fondi Pnrr, ricevuti dall’istituto lo scorso anno.

Le riprese

Ottenuti i finanziamenti, la scuola ha richiesto e ottenuto i permessi per effettuare le riprese dell’area, con il supporto dell’assessore alla Pubblica Istruzione Vito Spiga, che ha sottolineato l’importanza del progetto, evidenziando come esso rappresenti un’applicazione avanzata delle moderne tecnologie nell’ambito dell’apprendimento. «Fino a vent’anni fa – spiega Tonelli – per effettuare il rilievo di un edificio importante, come il Castello Salvaterra, erano necessari giorni di lavoro sul posto. Oggi, in sole due ore, si ottiene un risultato incredibilmente accurato». Il lavoro di mappatura ha preso il via con il volo dei droni attorno alla struttura medievale, supportato dal contributo dell’architetto Alberto Cardia. Dopo aver acquisito fotografie e riprese, gli studenti hanno elaborato un modello digitale del castello in sole due lezioni, utilizzando il materiale raccolto.

La tecnologia

«I ragazzi hanno utilizzato le stesse tecnologie impiegate da noi architetti e ingegneri – prosegue Tonelli – è essenziale che gli studenti apprendano fin da subito l’uso delle tecnologie più avanzate, oggi indispensabili nei campi dell’architettura e dell’ingegneria». «Queste attività sono fondamentali per noi studenti del corso di Architettura – dichiara Erminia Madeddu, una delle partecipanti al progetto – perché ci forniscono una preparazione di base già molto solida per l’ingresso nel mondo universitario. Vorremmo anche trasmettere le nostre conoscenze agli studenti delle altre classi». Un obiettivo ambizioso, che ha suscitato l’interesse dell’amministrazione comunale: «Valuteremo, insieme alla scuola e all’amministrazione – dichiara Spiga –, se la mappatura potrà essere impiegata a fini turistici o per altri scopi di pubblico interesse».

RIPRODUZIONE RISERVATA