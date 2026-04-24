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Sanluri.
25 aprile 2026 alle 00:33

Il Castello incanta gli studenti Erasmus «La nostra identità» 

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Il Castello di Sanluri si fa Europa: cinquantadue studenti Erasmus affascinati dalla storia sarda. Nei giorni scorsi, la fortezza medioevale ha ospitato una delegazione di alunni e di docenti spagnoli, finlandesi e turchi, arrivati nel Medio Campidano per uno scambio interculturale.

L’iniziativa è nata dal progetto coordinato dal Centro provinciale per l’istruzione degli adulti che ha sede a Serramanna, ma coinvolge altre scuole del territorio. Guidati dal personale, i visitatori hanno intrapreso un percorso attraverso sei secoli di storia locale. Il gruppo ha visitato il Quartiere Generale, restando affascinato dalle antiche armature e dai racconti della famosa Battaglia di Sanluri, per poi ammirare le celebri collezioni di cere, uniche al mondo.

Una pagina di integrazione scritta tra le torri della città a dimostrazione che la cultura e l’accoglienza sono i linguaggi universali tra i più potenti a nostra disposizione. E proprio il sindaco, Alberto Urpi, sottolinea l’importanza dell’accoglienza come strumento di crescita collettiva: «Abbiamo accolto con piacere i ragazzi e i loro docenti, siamo convinti che il nostro castello sia ambasciatore della nostra identità. Sanluri città aperta, capace di dialogare con l’Europa e mostrare con orgoglio le proprie radici».

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