Il caso Uss divide le toghe 

MILANO. Per la Procura generale di Milano negli atti c’erano già tutti gli elementi, comprese le grandi disponibilità economiche e i contatti all’estero, per ritenere che Artem Uss dovesse restare in carcere. E questo a prescindere dai solleciti del Dipartimento della Giustizia Usa, che aveva evidenziato il rischio che scappasse. Invece secondo la Corte d’Appello i domiciliari con braccialetto elettronico vennero decisi perché adeguati a contenere il pericolo di fuga: semmai il ministero della Giustizia, valutati gli elementi nuovi offerti dagli Stati Uniti, avrebbe potuto chiedere l’aggravamento della misura cautelare.

L’evasione

Sta in queste diverse valutazioni dei vertici degli uffici giudiziari milanesi il succo delle due diverse risposte fornite alla richiesta di chiarimenti avanzata da via Arenula sulla vicenda dell’uomo d’affari russo, figlio di un magnate del petrolio molto vicino a Putin, che il 22 marzo, dopo l’ok all’estradizione chiesta dalle autorità americane, è riuscito a sparire dalla casa di Basiglio (Milano) dove era ai domiciliari dal 2 dicembre.

La rogatoria americana

Se il ministero - è il ragionamento dei vertici della Corte d’Appello - avesse considerato come “elemento nuovo” la missiva degli Usa del 29 novembre, che parlava di altissimo pericolo di fuga, avrebbe potuto richiedere che i giudici disponessero di nuovo il carcere per l’imprenditore. Intanto in queste ore la Procura sta rispondendo alla richiesta di informazioni della Procura generale: la rogatoria Usa che chiedeva i sequestri dei cellulari e di carte di credito di Uss sarebbe arrivata ai pm del pool Affari internazionali il 17 febbraio, attraverso il ministero. Pare fosse datata dicembre, ma verifiche sono in corso. Il 27 febbraio ci fu una valutazione degli atti dopo un’interlocuzione con la Corte d’Appello. La rogatoria poi venne eseguita il 13 marzo col sequestro dei telefoni e del resto. Un iter, secondo la Procura, in linea coi tempi e senza ritardi, considerando che quella rogatoria era arrivata ai pm meno di un mese prima. Nel frattempo, il figlio dell’oligarca era stato autorizzato dai giudici (la Procura generale si oppose in un paio di casi) a ricevere sua sorella e alcuni rappresentanti diplomatici, e a sentire al telefono il padre.