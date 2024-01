Il caso Rwm fa litigare la maggioranza 

Si apre tra le polemiche il nuovo anno per il consiglio comunale di Iglesias. Momenti di tensione nella maggioranza che sostiene il sindaco Mauro Usai, chiamata a votare un ordine del giorno sulla modifica del reticolo idrografico nell’isola amministrativa di San Marco, in particolare nell’area dove opera la fabbrica Rwm. Alla fine il provvedimento è passato con 15 voti a favore, compreso quello del consigliere di minoranza Ignazio Mocci. Sono invece usciti dall’aula gli altri due esponenti della minoranza presenti in Aula: Luigi Biggio e Valentina Pistis. Ma a fare rumore è la decisione del consigliere di maggioranza Alessandro Lorefice di non partecipare al voto, segno che nella coalizione che sostiene Mauro Usai in questo momento non tutti fila liscio.

In Aula

Si inizia alle 18, ma in Aula ci sono tanti banchi vuoti. Nella maggioranza mancano Federico Melis, Gianna Concu, Marco Loddo, Giuseppina Lorenzoni e Simone Pinna. L’opposizione si presenta con Luigi Biggio, Valentina Pistis e Ignazio Mocci. Mancano Beppe Pes, Antonio Zedde e Simone Saiu. Quest’ultimo però ha sapere di aver presentato un accesso agli atti. Nell’aula al piano del Municipio c’è tensione. In un primo momento si teme che non possano esserci i numeri per votare il primo punto all’ordine del giorno, ovvero la proposta di variazione del reticolo idrografico del territorio comunale e riclassificazione e al piano di assetto idrogeologico. Il consigliere Alessandro Lorefice chiede di «rinviare la decisione e consultare meglio gli atti». Il sindaco Mauro Usai non ci sta e convoca i capigruppo. A nome della Giunta dichiara «che bisogna assumersi la responsabilità di votare un atto che ha seguito tutto l’iter anche nelle commissioni competenti». Dopo qualche minuto riprendono i lavori e iniziano gli interventi. Monica Marongiu, la presidente della commissione Urbanistica, ricorda che «il piano era stato approvato da tutti componenti della maggioranza». Si passa quindi alla votazione.

Gli ambientalisti

Delusione tra i rappresentanti delle associazioni ambientaliste che alla vigilia del Consiglio hanno manifestato l’intenzione di denunciare il Comune in caso di approvazione del punto all’ordine del giorno. «Sarebbe stato opportuno – commenta Arnaldo Scarpa – rinviare la votazione. Il Consiglio è stato convocato pochi giorni fa e non abbiamo fatto in tempo a chiedere l’accesso agli atti. Lo faremo nei prossimi giorni. Chiaramente vigileremo su quanto accade intorno alla Rwm».

RIPRODUZIONE RISERVATA