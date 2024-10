«Il caso Regeni gettò i rapporti Italia-Egitto in un’era glaciale» 

Roma. Il caso Regeni ha portato i rapporti Italia-Egitto in «una era glaciale». Ed è «difficile ricomporli finché non verrà accertata la verità sui responsabili». È quanto ha testimoniato davanti alla prima corte d’Assise di Roma, nel processo a quattro 007 egiziani, Paolo Gentiloni, ex premier e all’epoca ministro degli Esteri. Rispondendo al procuratore Francesco Lo Voi, Gentiloni ha definito «abnorme» la vicenda del ricercatore ucciso nel gennaio 2016 dopo essere stato rapito e torturato per giorni in una villetta dei servizi di sicurezza alla periferia del Cairo. «Non è condivisibile che i rapporti tornino alla normalità tra i due Paesi: una frattura e incrinatura nella fiducia - ha detto - deve lasciare una traccia e finché ho avuto ruolo di governo questa traccia è rimasta». Gentiloni seppe del delitto il 3 febbraio, a Londra per un incontro sulla Siria: «Avvicinai in modo informale il mio omologo egiziano e gli dissi che questa vicenda sarebbe stata un macigno sulle relazioni e che ci aspettavamo assoluta collaborazione. Nei primi giorni ci furono dichiarazioni di disponibilità da parte del Cairo che poi però non si è materializzata». A quel punto fu richiamato l’ambasciatore Massari: «Di fatto non ebbi più incontri bilaterali con l’Egitto fino all’ottobre del 2017 quando incontrai Al Sisi nella veste di presidente del Consiglio». In video dall’Inghilterra ha testimoniato Maha Abdelrahman, docente a Cambridge e all’epoca tutor di Regeni. «Non ho mai ricevuto o subito pressioni da parte del governo egiziano per non deporre e nemmeno i miei familiari», ha detto per poi chiarire che «Giulio non ha mai avuto rapporti con le autorità inglesi e l’università di Cambridge gli aveva dato in parte un finanziamento, ma non una borsa di studio completa». La docente rimase «devastata e traumatizzata» apprendendo della morte di Regeni, e non è più tornata in Egitto «anche per questioni di sicurezza, perché su alcuni media ero stata descritta come una spia».

