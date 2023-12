Il caso Psd’Az scuote il Consiglio 

Il Psd'Az si rafforza nel Consiglio comunale di Selargius, ma resta diviso fra banchi della maggioranza e quelli dell’opposizione. Un caso politico emerso di recente nell’assemblea civica di piazza Cellarium, in parte legato allo scenario delle Regionali 2024, e probabilmente destinato a cambiare la geografia dei gruppi politici in Consiglio.

La divisione

A sconvolgere gli equilibri fra i due schieramenti in Comune le parole pronunciate dal consigliere di maggioranza Alberto Cappai - eletto con l’Udc, poi passato al Misto in rappresentanza del gruppo Solinas presidente - che in Consiglio, in occasione del dibattito sul Tyrrhenian link, ha parlato a nome del Partito sardo d’Azione.Psd’Az già rappresentato in Consiglio dalla civica Sardistas, con il capogruppo Riccardo Cioni che è in minoranza. «Fa piacere che il Psd’Az abbia altri simpatizzanti in Consiglio, questo non può che essere positivo per il partito», il commento di Cioni. «Ben venga chi vuole aderire. Sono disponibile al dialogo e se il collega Cappai vorrà entrare nel gruppo è ben accetto. Ovviamente tra i banchi dell’opposizione».

Equilibri

Per ora nessuna rottura ufficiale nella maggioranza che sostiene il sindaco Gigi Concu, ma gli equilibri sono a rischio. «Ho aderito al Psd’Az già da un anno passando al gruppo Solinas presidente», spiega Cappai che ribadisce: «sono e resto in maggioranza». A breve però non si esclude la nascita di un nuovo gruppo, insieme alla Lega, con ricadute su possibili nuovi assetti nell’esecutivo. Sullo sfondo c’è anche il nodo Terna, con le due stazioni elettriche da realizzare nell’agro che da mesi creano malumori dentro e fuori dal Comune. «Sono deluso dal sindaco perché continua a non prendere posizione sul Tyrrhenian link, così come la Giunta», sottolinea Cappai che pochi giorni fa ha votato contro il progetto insieme ai gruppi di minoranza.

Il futuro

Ora spetterà al partito fare una sintesi sulla posizione dei sardisti in Aula. «Chiunque ritenga che il contributo del Psd’Az sia fondamentale per governare, può contare sul nostro apporto, in caso contrario come è avvenuto in passato avrà un attento attore nel ruolo di controllo amministrativo», le parole del coordinatore provinciale dei Quattro Mori, Christian Stevelli che nel ribadire l’accoglienza «a chiunque decida di percorrere con noi il cammino di valorizzazione e tutela del territorio della Sardegna», cita Cioni evidenziando il suo impegno nel partito a livello comunale. «Sui ruoli futuri», aggiunge, «deciderà il gruppo in autonomia».

