Il caso ora dal ministro Nordio 

«Le criticità sono tante, a cominciare dalla carenza di personale: mancano almeno 60 agenti di polizia penitenziaria», ha detto ieri pomeriggio Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, davanti al prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi. «La commissione Giustizia della Camera proporrà una sessione straordinaria per affrontare questi problemi, riportando tutto al ministro Carlo Nordio, affinché si trovino quanto prima delle soluzioni. Non è di certo trascurabile una simile mancanza di organico in un carcere di massima sicurezza». Alessandra Todde, deputata del Movimento 5 Stelel, ha aggiunto: «In Sardegna c’è un solo Rems per la gestione dei casi psichiatrici, a Capoterra. Ha 16 posti contro i 200 che dovrebbero essere trattati. Le ripercussioni si avvertono anche a Nuoro».

Falle ovunque

Gli agenti sono 145 ma dovrebbero essere più di 200. Le carenze strutturali non si contano. La tecnologia, infine, appare un miraggio. Il gruppo di parlamentari che nella tarda mattinata di ieri ha raggiunto la città traccia un quadro che allarma, dopo la visita al carcere di Badu ‘e Carros. In quella struttura che ospita 224 detenuti, alcuni in regime di 41 bis, la tensione resta alta dopo la fuga del boss pugliese Marco Raduano, il 24 febbraio. La commissione Giustizia della Camera ha stilato un elenco zeppo di criticità. Un resoconto dettagliato che finirà sul tavolo del ministro Nordio. «Sì, ci sono anche problemi di natura sanitaria che necessitano di un’interlocuzione con l’assessorato regionale competente e criticità per quanto riguarda i detenuti e il sovraffollamento delle celle: tutti aspetti su cui dobbiamo lavorare», ha proseguito Pittalis. Alessandra Todde ha rincarato: «Il tema sanitario è gravissimo. Abbiamo riscontrato come manchino le “specialità”. Ovvero, il carcere dovrebbe avere delle stanze di sicurezza. Oggi, invece, i malati vengono ricoverati in corsia, con tutte le difficoltà del caso per il loro controllo».

Responsabilità

«Quelle di Badu ‘e Carros non sono criticità che scopriamo adesso, dopo l’evasione del pericoloso detenuto. Questa è un’emergenza che si trascina dopo anni di impoverimento delle risorse della sicurezza interna al penitenziario - ha dichiarato la deputata di Fratelli d’Italia, Barbara Polo -. In Finanziaria, a livello nazionale, è prevista l’assunzione di 1117 agenti di polizia penitenziaria. È chiaro, però, che non bastano per tutta la Penisola». I parlamentari hanno toccato con mano le carenze di una struttura carceraria allo sbando. I sindacalisti, come il segretario della Fns Cisl Giovanni Villa, puntualizzano: «È urgente l’assunzione di almeno una sessantina di agenti. Così come è urgente la sistemazione del muro di cinta e la conclusione della nuova sezione detentiva per cui il Dap ha stanziato in tutto 8 milioni di euro. Al più presto devono essere introdotti i sistemi di anti-scavalcamento e i colleghi devono essere sgravati dalla sorveglianza e dalla cura dei detenuti psichiatrici, che invece devono essere gestiti in strutture adeguate».