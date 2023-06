Il caso Nandez riscalda l’estate rossoblù 

Non c’è calciomercato senza il tormentone Nandez. E così, mentre il Cagliari lavora con pazienza al tentativo di prolungare un contratto in scadenza tra dodici mesi, ecco che ad accendere la miccia ci pensa sempre il solito Don Pablo Bentancur, agente del Leon di Maldonado. Un’intervista al sito “lalaziosiamonoi.it” e la pietra lanciata nello stagno, il segnale che la guerra nel nome di Nahitan può iniziare: «Ho parlato con il presidente e la società e alla fine abbiamo deciso, in tutta tranquillità, di andare a cercare una proposta per far recuperare l'investimento importante del Cagliari».

Braccio di ferro

Se solo dieci giorni fa il ds rossoblù Nereo Bonato aveva parlato a “Il Cagliari in diretta” su Radiolina di primi approcci per trattenere il giocatore in Sardegna, con la volontà dello stesso Nandez, rinnovando il contratto, l’agente del Leon cambia completamente le carte in tavola. E alla domanda sul futuro dell’ex Boca, non lascia troppe speranze: «Per il Cagliari questi sono stati due anni durissimi. Anche per il giocatore. Per fortuna abbiamo visto il Cagliari arrivare alla vittoria che li ha riportati in Serie A, dove meritano di stare. Ho parlato con il Presidente e la società e alla fine abbiamo deciso, in tutta tranquillità, lo posso dire pubblicamente, di andare a cercare una proposta per far recuperare l’investimento importante del Cagliari. Il Presidente spese qualcosa come 18 milioni, e c’è anche una percentuale da girare al Boca». Bentancur si porta avanti: «Ho sentito già alcune proposte. In Italia presto si saprà da chi. Io non voglio fare nomi al momento, perché ho fatto una promessa. Ci sono un paio di società importanti in Italia, e dovrò lavorare sia per il giocatore, sia per il Cagliari, per recuperare l’investimento. Il calciatore, ci tengo a dirlo, comunque porta questa esperienza nel cuore. La Sardegna è entrata nel cuore a lui e alla sua compagna». Parole che il Cagliari ascolta e mette da parte, sapendo che, come sempre, ci si dovrà preparare a una lunga estate calda, armati di pazienza e diplomazia. A Nandez, al rientro delle vacanze, verrà fatta una proposta di rinnovo, anche se non si potrà certo rilanciare su un ingaggio (1,6 milioni a stagione) che è già fuori budget. In caso di mancato accordo, restano le due strade: andar via subito, come suggerito da Bentancur, oppure restare ancora un anno e poi salutare tutti a parametro zero.

L’attesa

Nandez, ma non solo. Dopo i contatti dei giorni scorsi, il mercato del Cagliari entrerà nel vivo questa settimana. Intanto arriveranno i soldi della percentuale sulla rivendita di Vicario dall’Empoli al Tottenham (circa 4 milioni, il 20% dei 20 milioni versati dagli Spurs) e poi gli stessi toscani dovrebbero offrirne altri 5 per riportare Marin alla corte di Zanetti. Si attende poi la risposta di Bellanova, col Cagliari che ha già un accordo di massima col Torino (circa 7 milioni), mentre il giocatore vorrebbe aspettare il rilancio dell’Inter. In entrata, la pista più calda è quella che porterebbe in Sardegna l’esterno ceco Jankto (tornato al Getafe dopo il prestito allo Sparta Praga). Si cercano anche un difensore centrale d’esperienza (piace il monzese Caldirola), un mediano da affiancare a Makoumbou e una punta.

