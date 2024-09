Il caso Moro raccontato agli studenti 

Ci sarà anche Giovanni Ricci, figlio dell’appuntato Domenico ucciso nel 1978 nella strage di via Fani, al convegno organizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio a Cagliari, domani dalle 11.15 al liceo classico Dettori. L’incontro con gli studenti, dal titolo “Il rapimento di Aldo Moro e la strage dei suoi compagni di viaggio”, si inserisce nell’ambito del progetto “La Giustizia adotta la Scuola – Focus Sardegna”, che coinvolge gli studenti in incontri con magistrati, forze dell'ordine, storici, giornalisti ed economisti, in un percorso di memoria della lotta al terrorismo e all’eversione, per attivare ideali e valori, educando alla cultura della legalità e all'etica del lavoro.

Il carabiniere Domenico Ricci, marchigiano, faceva parte della scorta di Aldo Moro quando, il 16 marzo 1978, le Brigate Rosse rapirono a Roma il presidente della Democrazia Cristiana: nel blitz furono uccisi i cinque agenti che proteggevano Moro, compreso il 43enne Ricci. In seguito l’appuntato venne insignito della Medaglia d'oro al valor civile alla memoria. Il figlio maggiore Giovanni all’epoca doveva ancora compiere 12 anni. È poi diventato un apprezzato sociologo e criminologo, che ha studiato anche il fenomeno dell’eversione armata e da tempo collabora con le associazioni delle vittime del terrorismo e col ministero dell’Istruzione, per diffondere nelle scuole la conoscenza dei terribili anni di piombo.

Sempre a cura della Fondazione Occorsio, si terrà invece stamattina alle 11 a Sinnai, nell’aula consiliare del Comune, l’incontro tra gli studenti dell’Istituto comprensivo ”Sinnai 1-2” e Francesca Terranova, figlia di Cesare, il giudice ed ex deputato ucciso dalla mafia a Palermo nel 1979.

