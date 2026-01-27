VaiOnline
Tertenia
28 gennaio 2026 alle 00:25

Il caso mensa finisce in Procura 

Il caso della mensa scolastica di Tertenia approda in Procura. Una delle ditte escluse dalla gara d’appalto, bandita dal Comune, ha presentato un esposto, chiedendo agli inquirenti di accertare la regolarità della procedura. L’ente aveva invitato tre imprese del settore: Anna Rita Leoni, con sede a Tertenia, gestore uscente, Roberto Pilia (Ulassai) e Your way catering di Settimo San Pietro. La gara, durante la quale l’Anac aveva cassato vizi procedurali (poi superati), si è conclusa con esito negativo in quanto nessuna delle tre ditte che ambivano a gestire il servizio ha superato il punteggio tecnico minimo previsto dal capitolato. A quel punto il Comune, che alla luce della gara ha dovuto sospendere il servizio per alcune settimane, appena dopo le vacanze natalizie, ha affidato un incarico diretto alla ditta di Roberto Pilia, una delle tre bocciate in fase di gara, stipulando una convenzione sino alla fine dell’anno scolastico in corso.

Un affare da 139.900 euro. Ma una delle concorrenti si è rivolta alla Magistratura, sollevando dubbi sulla piena regolarità del procedimento amministrativo. «Sono tranquillo, la procedura è stata trasparente». Il sindaco, Giulio Murgia, si dichiara sereno rispetto all’esposto presentato alla Procura di Lanusei. «Più che bandire la gara e ripubblicarla alla luce dell’esito non potevamo fare. L’affidamento diretto è previsto dal codice con l’applicazione del principio di rotazione. L’esposto è legittimo, però si fonda sul nulla. Sono azioni che rallentano la macchina amministrativa». (ro. se.)

