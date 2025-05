Il caso “Mangia!” sino a domenica al Teatro Alkestis 

Visioni d'autore al Cine/Teatro Alkestis di Cagliari: s'intitola “Mangia!” il film dell'attrice e regista pugliese Anna Piscopo in programma fino a domenica nella sala di via Loru, originale road movie metropolitano, incentrato sulla figura dio giovane donna e sulle sue ossessioni alimentari, specchio dell'inquietudine, in un vivido affresco della società.

Ispirato all'omonimo spettacolo che la svelò al pubblico e ne fece un piccolo caso teatrale, “Mangia!” è l’opera prima cinematografica di Anna Piscopo, trentenne di Bari trapiantata a Roma, e l’ultimo film prodotto dallo storico produttore pugliese Galliano Juso pochi mesi prima della sua scomparsa, avvenuta nel novembre 2024. Il film, con un budget ristrettissimo, racconta lo sconclusionato viaggio di una ragazza bulimica persa nella città e si presenta come una commedia collettiva e neorealista sul fallimento e le sue inaspettate possibilità. La pellicola, di 88 minuti, rispetta le regole di “Dogma 95”: girato interamente con la mdp a mano e con soli tre obiettivi, porta in scena, a eccezione di Roberta Amirante, Martina Torrisi, Chiara Barbagallo, Maurizio Nicolosi, Marta Limoni, Gaetano Baglio e la stessa regista, attori non professionisti, sottoproletari raccolti dalle strade di Catania, spesso lo stesso giorno in cui venivano girate le scene.

