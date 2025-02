Il caso “italia-sardegna”: i segreti dei grandi eventi 

Il Mondiale Wrc si è aperto in grande stile con la 10ª vittoria di Ogier al Rally Monte Carlo e, in attesa che il 5-8 giugno il circus sbarchi a Olbia per il 6º round iridato, si aspetta anche la fatidica firma che prolungherà il contratto - in scadenza nel 2025 - tra il promotore e l’Aci, che organizza la data tricolore col supporto della Regione.

Intanto il lavoro degli organizzatori prosegue coi sopralluoghi che decreteranno conferme e novità del percorso della manifestazione sportiva più importante della Sardegna. E proprio su organizzazione e territorio si focalizzerà il workshop, aperto a tutti, “Pianificazione e controllo nei grandi eventi: il caso Rally Italia Sardegna” del 12 febbraio (10.30-13, Aula Egle), organizzato dall’Università di Sassari all’Aeroporto di Olbia. Relatori Marco Pala (Vice presidente Ac Sassari), Tiziano Siviero (Responsabile sicurezza Ris), Antonio Turitto (Direttore Generale Ris) e il Professor Antonio Usai.

