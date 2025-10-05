VaiOnline
Vigilanza Rai
06 ottobre 2025 alle 00:52

Il caso Floridia: «Video di Sechi taroccato» Il M5S: «Falso» 

Fratelli d'Italia è all'attacco di Barbara Floridia, senatrice M5S e presidente della Vigilanza Rai. Lo scontro riguarda un video della parlamentare in cui sono riportate alcune dichiarazioni del direttore di Libero, Mario Sechi, sulle navi della Flotilla: al giornalista viene attribuito il pensiero che andrebbero «affondate».

L'accusa di FdI, nello specifico, è che Floridia abbia “taroccato” il video con le parole di Sechi attraverso un taglia e cuci. Dure le parole di Maurizio Gasparri, anch'egli membro della Vigilanza Rai: Sechi è «vittima di manipolazioni disinformative da parte dei grillini. La Floridia ha agito in modo molto grave. Si pone quindi un problema serio. Penso che sia inevitabile affrontare nelle sedi opportune la clamorosa incompatibilità di funzioni e comportamenti». Sulla stessa linea la Lega: «Non possiamo accettare che a capo di un organo di vigilanza così importante ci siano soggetti che avvelenano i pozzi. Floridia si dimetta», dice Elena Murelli, anche lei in commissione Vigilanza. Il Movimento replica con altrettanta durezza: «Da due giorni Libero sta vomitando l'ennesima campagna di fango. Stavolta il bersaglio è Barbara Floridia, colpevole solo di aver detto la verità: è indegno auspicare l'affondamento delle navi della Flotilla come ha fatto Mario Sechi in una trasmissione tv».

