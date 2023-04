Il caso “erbacce” nella città in fiore 

Nei giorni in cui il paese è sbocciato in occasione della manifestazione la “Città in fiore” (premi e riconoscimenti ai giardini più belli) a Serramanna esplode il caso erbacce. Tutto è iniziato su Facebook dove alcuni genitori hanno pubblicato foto eloquenti sullo stato delle aiuole intorno alle scuole cittadine. «“Serramanna in fiore”: le scuole di via Sicilia sono già addobbate»: è il testo del post, ironico, con tanto di fotografie pubblicato su Facebook da Marika Cuccureddu, una delle tante mamme indignate per lo stato di degrado del cortile dell’istituto. «Prima di pensare al concorso, il sindaco dovrebbe preoccuparsi di tenere puliti i cortili delle scuole dove i nostri bambini giocano», ha attaccato la donna scatenando una pioggia di commenti. Sempre sui social sono comparse anche le fotografie dell’area pedoni della circonvallazione (meta di sportivi e camminatori) invasa dall’erba e il confronto si è acceso.

Il piano

La risposta del sindaco Gabriele Littera è arrivata in maniera indiretta con l’attivazione di una squadra composta da operai del cantiere Lavoras, impresa appaltatrice dei rifiuti e barracelli per vincere la guerra alle erbacce. E, per quanto riguarda l’invadenza delle sterpaglie, lui se la prende con la stagione e con la pioggia: «È il ciclo delle stagioni ed è normale che con l’arrivo della primavera e le piogge delle scorse settimane l’erba cresca rapidamente – commenta Littera –. Gli interventi sulle aree verdi e sulle scuole sono in corso senza interruzioni da dicembre scorso con il cantiere Lavoras. Anche le scuole, tutte, hanno già avuto uno o due cicli di pulizia ed entro i prossimi giorni ne sarà fatto un terzo e, qualora servisse, anche un quarto. È già in corso la procedura sul portale Sardegna Cat per lo sfalcio delle erbacce all’interno del centro urbano». Di più: «Sta per essere avviata anche la pulizia dalle erbe interstiziali delle cunette che, per la prima volta, sarà in carico alla ditta Formula Ambiente che già esegue lo spazzamento delle strade e la raccolta dei rifiuti». Non è tutto, per combattere l’invadenza delle erbacce scendono in campo anche i barracelli. «La compagnia barracellare in settimana avvierà la pulizia di strade, aree e immobili del patrimonio comunale all’esterno del centro urbano», assicura il primo cittadino, pronto a riproporre l’ordinanza per il decoro e l’igiene urbana. «All’inizio di maggio firmerò l’ordinanza che come ogni anno impone anche ai privati la pulizia delle aree come quelle che sono state segnalate sui social».

