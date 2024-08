Il caso Dybala agita la vigilia della Roma 

Tra rumors e smentite di mercato, la Roma continua la sua preparazione in vista del debutto stagionale in campionato domani contro il Cagliari.

Caso Dybala

Tiene sempre banco “l’affare Paulo Dybala”, specie dopo le parole di Daniele De Rossi nei giorni scorsi: «Dybala? Non lego nessuno. Chiunque vuole andare via è libero di farlo». Il messaggio è arrivato chiaro e forte all’attaccante argentino, sempre più vicino a club arabi. Nelle ultime ore è stata persino data per certa la sua cessione all’ Al-Qadsiah. Poi, però, è arrivata la smentita: non solo il calciatore non avrebbe ancora comunicato la sua risposta definitiva, ma la stessa società giallorossa non avrebbe trovato alcun accordo con la squadra in questione.

Dal campo

Tant’è che lo stesso argentino, lontano dalle distrazioni del momento, continua ad allenarsi con l’intero gruppo e potrebbe addirittura giocare contro i rossoblù. Di sicuro De Rossi avrà l’imbarazzo della scelta, tra nuovi arrivati che scalpitano e le certezze già consolidate di una squadra che vuole fare da subito sul serio, a differenza della falsa partenza dello scorso anno (un solo punto racimolato nelle prime tre partite di campionato). Ieri a Trigoria i giallorossi hanno svolto il penultimo allenamento in vista della trasferta cagliaritana, tra fase atletica e poi il consueto lavoro col pallone. Oggi, dopo la rifinitura, è prevista la conferenza stampa di presentazione del match da parte del tecnico romano alle 14.30, a seguire tutta la comitiva raggiungerà la Sardegna nel tardo pomeriggio.

Mercato

Caso Dybala a parte, restano attivissimi sul mercato i giallorossi, dopo il capitolo acquisti, già ampiamente portato a buon punto - anche se il club si guarda ancora attorno - si pensa ora sempre più a sfoltire la rosa. Di questi giorni i vari comunicati relativi ai prestiti per diversi giocatori, come l’accordo trovato con l’Empoli per la cessione a titolo temporaneo di Ola Solbakken, poi quello con la Dinamo Zagabria per Jan Oliveras e col Frosinone per Ebrima Darboe. Su Bove, intanto, si sta facendo sempre più avanti l’Everton, anche se la squadra inglese non ha ancora ufficializzato un’offerta concreta.

