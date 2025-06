Il caso Dottor Zivago nell’opera di Paolo Mancosu 

Il caso Dottor Zivago attraverso l’opera del professor Paolo Mancosu. Comincia con una serata dedicata al capolavoro di Boris Pasternak il Festival Letterature, appuntamento domani alle 21 nel giardino della biblioteca comunale. Il professore di filosofia, oristanese docente a Berkeley, rievocherà, in dialogo con Luciano Marrocu (storico alla Sapienza e all’Università di Cagliari) l’incredibile storia che ha coinvolto Stati, servizi segreti, partiti , editori, falsari, contrabbandieri e che può essere definita come il più complesso caso politico-letterario del ventesimo secolo. Interessante è la storia della ricerca di Paolo Mancosu, la vicenda personale dello studioso, la spola fra la California e Milano dove ha avuto accesso agli archivi della Feltrinelli, poi Mosca, le capitali dell’Est Europa e di nuovo gli Usa, fra segreti del Kgb e attività della Cia.

Il secondo appuntamento del festival, il 13 luglio a San Giovanni di Sinis, è dedicato a Grazia Deledda e Annie Ernaux: dalla conquista della scrittura al premio Nobel. Parleranno due studiose, Elena Russo e Rossana Dedola, in un dialogo improntato sulla letteratura e la psicanalisi, per scoprire cosa accomuna e cosa distingue le due straordinarie scrittrici nel loro percorso personale e artistico.

Il festival, alla sua prima edizione, è stato candidato a far parte dei festival letterari riconosciuti dalla Regione, su iniziativa del Mistral 2 e dell’associazione Paesaggio Gramsci, in partnership con Dromos Festival, il Centro Servizi Unla, Perda Sonadora e Cabudanne de sos poetas.

RIPRODUZIONE RISERVATA