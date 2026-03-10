Il caso dell’orfanotrofio Sanna: «Perché i lavori non iniziano?» 

Il gruppo di minoranza del Consiglio comunale di Suni accende i riflettori sul destino dell’ex orfanotrofio “G. Sanna”, denunciando la totale assenza di interventi da parte dell’amministrazione comunale nonostante i fondi regionali già stanziati.

Il capogruppo Pier Tonio Pinna ricorda che «tra dicembre 2023 e gennaio 2024, la Regione ha assegnato 100mila euro al Comune per la ristrutturazione dell’edificio, individuandolo come soggetto attuatore. Da allora, però, non è stata avviata alcuna progettazione né procedura amministrativa. Nel frattempo, lo stabile – aggiunge Pinna – costruito negli anni Trenta e per decenni punto di riferimento educativo e sociale, ha continuato a deteriorarsi tra infiltrazioni, lesioni e degrado». Non è un edificio qualunque, «ma un luogo della memoria collettiva», sottolinea la minoranza che definisce «incomprensibile» il fatto che fondi pubblici già disponibili non vengano utilizzati mentre «l’immobile rischia di diventare pericolante».

Per questo è stata presentata un’interrogazione urgente al fine di chiarire lo stato delle risorse, i motivi del ritardo e le azioni previste per mettere in sicurezza la struttura. Pinna richiama anche i recenti crolli di edifici storici nella Planargia, come quello del Seminario tridentino a Bosa, avvertendo che l’ex orfanotrofio è stato finora soggetto all’incuria e che la comunità merita risposte e tempi certi. ( s. c. )

