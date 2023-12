Il caso dell’Ilva di Taranto e la bravura di Riondino 

L’esordio alla regia di Michele Riondino avviene all’insegna del cinema d’inchiesta ed è di quelli che lasciano il segno. L’attore pugliese ha curato scrupolosamente il proprio percorso fino ad oggi, orientato più alla scelta mirata dei progetti che all’eccesso di figurazioni. E dopo aver preso parte a pellicole meritevoli, come “La ragazza del mondo” di Marco Danieli, si direbbe abbia atteso il momento propizio prima di dedicarsi ad un progetto che - pur affrontando questioni di pubblico interesse - non nasconde un trasporto personale. In “Palazzina Laf” il debuttante filmaker fa luce sulla lunga serie di indagini che riguardano l’Ilva di Taranto, complesso siderurgico finito sotto stretta osservazione della procura nei primi anni Duemila per illeciti legati all’inquinamento, ai reati ambientali e al mobbing, con un focus specifico sulle deplorevoli attività aziendali condotte dai dirigenti privati nei confronti del personale non allineato, relegato ai cosiddetti “reparti confino” e privato di una reale occupazione nel luogo di lavoro.

La storia

L’operaio Canterino Lamanna è un addetto agli oneri di fatica presso l’acciaieria, mosso unicamente dai propri interessi personali e desideroso di un nuovo incarico senza troppe responsabilità. Del tutto allo scuro delle misure amministrative messe in atto dal responsabile Giancarlo Basile, Lamanna coglie nell’incontro col suo superiore l’occasione per salire di grado e farsi un nome: viene spostato presso la “Palazzina LAF” con il compito speciale di osservare e riferire in segreto quanto avviene dentro la struttura, nel merito delle ricorrenti lamentele da parte degli impiegati e sulle contromisure sindacali in atto. Lo scenario che si prospetta è sconcertante: un numero eccessivo di occupanti, seppur altamente qualificato, spende il proprio tempo in attività prive di scopo - tra l’ozio e la frustrazione - subendo velate minacce in risposta a qualsivoglia insubordinazione. Nel gioco pericoloso della spia, Lamanna si trova a patteggiare coi compagni d’ufficio senza mancare degli obblighi impartiti. Una volta messe in campo le procedure giudiziarie, potrà constatare solo la scomodità della sua posizione.

La prova

Attingendo dagli approfondimenti riportati nel libro “Fumo sulla città” di Alessandro Leogrande, Riondino espone una convincente sintesi tra dossier e prodotto creativo, muovendosi per la prima volta dietro la cinepresa con invidiabile dimestichezza. Spaziando tra il dramma e la farsa, l’intensità di certe sezioni - come il senso di colpa che prende vita nel sogno o le fasi del processo - sono la risultante di una scrittura senza fronzoli ed una direzione visiva audace, grazie a scelte espressive che elevano il contenuto senza penalizzarne la chiarezza. Nel gioco inquietante che cela i reali intenti dietro le azioni, si susseguono le lodevoli prove degli interpreti: Riondino - qui anche protagonista - da mostra probabilmente della migliore performance vista finora e il sempre eccezionale Elio Germano conferma l’intesa scenica di un duo dal potenziale unico, come già dimostrato nel 2008 con “Il passato è una terra straniera” di Daniele Vicari. Un passaggio da coordinato a coordinatore che ha dato origine a un film di denuncia serrato, mosso da una necessità sincera, brutale ma senza essere occlusivo.

