Il caso della villa di Tavolara, nuova indagine sulla sanatoria 

C’è un fascicolo bis su villa Marzano, la “casa bianca” di Tavolara già al centro di un processo per reati edilizi e paesaggistici. Ora la Procura di Tempio allarga il suo raggio di azione e si occupa dell’operato del Comune di Olbia e degli altri enti coinvolti nel caso. Sotto osservazione è finita la procedura conclusa con la sanatoria dei presunti abusi edilizi. I pm di Tempio valutano l’operato di tecnici e dipendenti pubblici che hanno dato il via libera alla sanatoria. Per comprendere la svolta della vicenda, per molti versi clamorosa, bisogna partire dall’inizio della storia. Tre anni fa viene fermato il cantiere di ristrutturazione della vecchia casa del custode dell’isola, un edificio degli anni trenta del secolo scorso. Secondo la Procura di Tempio le opere sono abusive e viene contestata anche la realizzazione di un corpo di fabbrica esterno alla sagoma dell’edificio originario. Finiscono sotto indagine Vittorio Marzano, Loredana Marzano, Giuseppe Ciambella e Paolo Guglielmi, committenti dei lavori. Indagati anche l'architetto argentino Julio Cesar Ayllon, direttore dei lavori e a Marilena Cardone, amministratrice dell'impresa esecutrice dell'intervento. Dopo le indagini i Marzano versano una somma, demoliscono una delle opere realizzate e arriva la sanatoria. Ora la Procura ipotizza il reato di abuso d’ufficio, perché, secondo il pm, gli abusi edilizi e paesaggistici non sono sanabili. ll nuovo edificio, costruito con materiali e tecniche diverse rispetto all’originario immobile, secondo la Procura dovrebbe essere demolito.

