Il caso della Torres: 4 anni per Carboni 

Una condanna a quattro anni in abbreviato e due non luogo a procedere per il caso Torres del 2016. Così il gup Gian Paolo Piana, ieri in tribunale, divide i destini giudiziari di Antonio Carboni, ex dirigente della società che aveva scelto il rito alternativo, da quelli di Daniele Piraino e Rita Marras, ora prosciolti "per non aver commesso il fatto", e al tempo dei fatti presidente e segretaria. Per tutti loro le accuse erano di concorso in estorsione e rapina, reati contestati dopo la denuncia di Andrea Baeli che, sette anni fa, stava provando a rilevare la Torres Calcio. Passaggio però che, secondo l’inchiesta della Procura, gli era stato impedito, il 30 novembre 2016, dalle violenze e minacce ricevute nella sede della società da circa 40 presunti tifosi rossoblù dai volti coperti.

Durante un incontro di quasi due ore a cui avrebbero assistito anche i tre imputati e in cui la parte offesa sarebbe stata costretta a strappare alcuni documenti che attestavano il trasferimento delle quote societarie e a inserire la dicitura “annullato” su altri accordi sottoscritti. Oltretutto gli ultras, una volta sottratto a Baeli il cellulare, gli avrebbero rivolto frasi minacciose “invitandolo” a lasciare Sassari e a “strappare le carte” mentre questi si trovava in una stanza della sede. Soltanto quando aveva acconsentito alle pressioni era riuscito a lasciare il posto. La pm Beatrice Giovannetti aveva chiesto il rinvio a giudizio per Piraino, difeso dall’avvocato Elias Vacca, e il non luogo a procedere per Marras, assistita dal legale Carlo Pinna Parpaglia. Quattro anni l’istanza per Carboni, difeso da Agostinangelo Marras, confermata dal giudice con l’aggiunta di un pagamento di 3300 euro.

