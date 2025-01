Il caso della strada spezzata dai binari 

Grossi guardrail tagliano la carreggiata in due stretti vicoli, impedendo ai residenti anche solo di attraversare. È il panorama di via Virginia, a Monserrato, da quando nel 2008 sono state messe le barriere di protezione al passaggio della metropolitana, che ha sostituito il via vai di treni. Da anni i residenti chiedono una riqualificazione, da concordare con Arst, e sta nascendo un comitato che comprende anche gli abitanti di via Pompeo, via Sorgono e via Virgilio.

Strada indecorosa

«Queste barriere rendono indecorose le nostre strade», esordisce Rosalina Locci, portavoce del comitato. «Vorremmo capire a cosa servano, visto che per proteggere da eventuali deragliamenti sono comunque inefficaci». Oltre al fattore estetico, ci sono anche altre problematiche. «Per realizzare il doppio binario è stato eliminato il marciapiede, in quella che è uno dei punti di passaggio per la scuola di via San Gavino. Bambini e genitori camminano in mezzo alla strada», continua Locci. «I binari sono sede di abbandono di rifiuti e crescita incontrollata di vegetazione, e la piazzetta nella via è degradata, con pavimenti divelti e zone di depressione che si allagano».

Rischio alluvioni

Quello degli allagamenti è un problema anche maggiore. «I binari rialzati di 60, 70 centimetri hanno creato uno sbarramento per le acque piovane, creando un rischio idraulico che ha avuto tragica evidenza durante l’alluvione del 2008», aggiunge un altro residente, Salvatore Argiolas, «quando l’acqua che si è incanalata nelle vie San Lorenzo, San Gavino, Giulio Cesare e San Gottardo è salita di livello perché non poteva defluire oltre la ferrovia». Un’altra questione riguarda le vibrazioni generate dalla metro: causerebbero crepe e filature nelle abitazioni. La richiesta, quindi, è di «eliminare la sopraelevazione, togliere le barriere e rendere via Virginia normale, con una metro che non impatta negativamente sulla decenza del luogo né sulla sicurezza».

La minoranza

Una questione a cui si sono interessati anche i consiglieri di minoranza Efisio Sanna e Andrea Zucca. «Ora che passa il tram e non più il treno le regole dovrebbero essere quelle della normale circolazione stradale», le parole di Sanna. «La comunità trarrebbe un enorme vantaggio dalla riqualificazione: questa diventerebbe una strada importante, avremmo centinaia di parcheggi in più nel perimetro del centro storico e la riduzione del rischio idraulico». Per Zucca «bisogna ridare dignità e rendere moderne queste zone, rimuovendo guardrail che nulla hanno a che fare con un asse stradale cittadino».

