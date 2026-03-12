Il caso della nomina lumaca 

A settembre la Nugoro Spa, a febbraio la commissione venatoria. Allo spoil system targato Pd manca la casella del Consorzio industriale. La nomina del terzo componente nel Cda, attesa da dicembre, sta diventando un caso politico. Dieci giorni fa, tra calma olimpica e infinite discussioni, la Camera di commercio aveva sposato la linea di Confesercenti e indicato Andrea De Murtas, Ivan Casari e Stefano Aresu. Una scelta poco gradita alle altre associazioni di categoria in particolare agli insediati di Baccasara che reclamavano maggiore attenzione. A dover tirare le somme il presidente della Provincia Alessio Seoni, sulla cui scrivania sono arrivate le schede dei tre “consorziabili”.

Nessuna fretta

Il sindaco di Villagrande, che con il sindaco di Tortolì Marcello Ladu, presidente, compone due terzi del Cda consortile, non ha avuto fretta nel nominare colui che siederà alla sua destra. Serve prudenza in quanto la Grosse Koalition, l’unione apartitica dei sindaci che ha portato alla sua elezione, sembra non gradire lo strapotere Pd in tutto ciò che si muove ai piedi del Gennargentu.

In particolare i malumori si concentrano nelle forze che avrebbero sostenuto la candidatura di Angelo Stochino, capace di fare un passo indietro in nome di una ritrovata coesione territoriale. Tuttavia qualche tensione era già emersa al tempo delle nomine in Nugoro Spa. Gli alleati che reclamavano la loro parte erano rimasti delusi. Ora lo scenario sembra ripetersi.

Dalla Camera di commercio una posizione di serena attesa: «Abbiamo individuato tre nomi i cui curriculum sono all’attenzione del Cda – spiega il presidente Agostino Cicalò – le nomine di nostra esclusiva competenza e attendiamo che l’iter faccia il suo corso». Un manuale di diplomazia in 50 battute.

Tutti i nomi

La Nugoro Spa cura la manutenzione di strade e scuole delle Province di Nuoro e della neonata Ogliastra. Nelle nomine, di competenza politica, il Pd ha dettato legge inserendo Sergio Lorrai e Giovannina Busia, esponenti Dem vicini a Salvatore Corrias, consigliere regionale. Lorrai, 42 anni, sindaco di Gairo, è un ingegnere in forza ai Vigili del fuoco, sindaco di Gairo, Busia (66), segretaria comunale di lungo corso in servizio a Cardedu. In tema di commissione venatoria, nominata dall’assessore all’Ambiente Rosanna Laconi, il Pd aveva comunque fatto la parte del leone. Erani stati nominati Maria Ausilia Tosciri, presidente, e Maria Giuseppina Carrus, segretaria. E poi Alessia Lollo, Federico Melis, Marco Demurtas, Fabrizio Natalino Loi e Luigi Riggi, medico. Gli esaminatori esordiranno lunedì 17 esaminando un centinaio di aspiranti doppiette.

