Il caso del consigliere dislessico, l’opposizione si scusa in Aula  

In poche ore è diventato virale sui social, bersaglio di ironie e sfottò, il video del consigliere del M5S Emanuele Matta impegnato, in qualità di segretario d’Aula, nella lettura delle interrogazioni presentate dai colleghi e inciampato in una serie di errori di pronuncia. Tra gli altri, quello di Sos Enattos, il nome delle miniere di Lula candidate a ospitare l’Einstein Telescope. Matta ha letto «S.o.s Ettannos». Tanto sarcasmo, anche da parte di esponenti politici dell’opposizione: «L’s.o.s. lo devono lanciare i sardi, se questa è la maggioranza che governa la Regione», il commento di un esponente della Lega.

Trascorsa qualche ora, Matta ha ricevuto una valanga di scuse, dopo essere intervenuto in Aula per spiegare di essere affetto da dislessia: «Il dibattito è il cuore della democrazia, ciò che sorprende non è tanto la critica, quanto il modo in cui alcuni esponenti dell'opposizione hanno scelto di strumentalizzare questo episodio, trasformandolo in un attacco sterile e fuori misura. A loro voglio dire solo una cosa: grazie. Perché, involontariamente, hanno acceso un riflettore su un tema che merita più attenzione e sensibilità: la dislessia. Ogni volta che inciampavo in un piccolo errore, provavo un senso di inadeguatezza. Ma la realtà è un'altra: i limiti, veri o presunti, non devono mai essere un freno». Parole accolte da un applauso in Aula e seguite dall’intervento di Franco Mula (FdI): «Mi ha colpito molto l'intervento del collega. Non ho nulla di cui incolparmi. In ogni caso chiedo scusa a nome di tutta la minoranza».

RIPRODUZIONE RISERVATA