Il caso Deidda, si cerca l’arma del delitto 

Non si trova l’arma del delitto. Il camionista Igor Sollai, 43 anni, di Assemini, dopo aver confessato di aver ucciso la moglie Francesca Deidda (42) nella loro casa di San Sperate dopo un diverbio nel maggio scorso, ha detto agli inquirenti di essersi liberato del martello usato per l’assassinio buttandolo in mare dal ponte della Scafa insieme al telefonino della donna. Ieri le ricerche dei sommozzatori e dei carabinieri del Ris nel fondale della laguna di Santa Gilla ( foto di Giuseppe Ungari ), con l’aiuto di sofisticate apparecchiature, non hanno dato esito.

