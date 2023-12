Il caso dei fanghi fognari: Mauro Pili non diffamò,  condannato il querelante 

«Il fatto non sussiste». Il giudice è stato chiaro: il giornalista ed ex parlamentare Mauro Pili non ha diffamato la società “Shift Spa” nella vicenda del progetto per lo smaltimento di fanghi in una cava a Siamaggiore, sfociato nel 2018 in una mobilitazione degli abitanti del paesino contro l’iniziativa. Chi lo ha querelato, ovvero l’imprenditore Nino Villa Santa, è stato invece condannato pagare le spese processuali.

La sentenza

Chi frequenta le aule penali sa bene che quella pronunciata ieri dal giudice del Tribunale di Cagliari, Andrea Mereu, è una sentenza più unica che rara, visto che di solito i cronisti e le società editoriali che ricevono valanghe di querele per diffamazione non hanno molti strumenti a loro disposizione per difendersi. Certo, possono dimostrare la correttezza del loro lavoro e vengono assolti, ma di solito si devono sobbarcare le spese dell’avvocato anche in caso di querele temerarie. Ieri, accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Maurizio Scarparo, il giudice non solo ha assolto Pili, ma ha anche stabilito che la parte civile dovrà pagare le spese.

La vicenda

L’ex parlamentare era accusato di diffamazione perché, tra il 7 e il 9 ottobre 2018, aveva scritto su Facebook un post contro il progetto della Shift Spa che ipotizzava di utilizzare una cava dismessa nel territorio del piccolo paesino dell’Oristanese per realizzare una discarica di rifiuti non pericolosi. Nel post pubblicato da Mauro Pili c’era scritto che «Sicuramente l’utilizzo di queste cave a cielo aperto (di questi buchi) da ricoprire di rifiuti veri e propri, in questo caso fanghi della depurazione, quindi potete immaginare tutto quello che contengono, appare davvero improponibile». Su questo progetto si erano scagliati molti dei poco più di 900 abitanti del paesino, ma anche il sindaco e rapidamente la vicenda era rimbalzata anche sui media. Nino Villa Santa, difeso dall’avvocato Giuseppe Macciotta, aveva così presentato una querela nei confronti del cronista per la frase riportata sul social.

Il processo

Nel corso dell’esame della persona offesa era poi emerso che l’imprenditore avesse rinunciato a querelare alcune altre persone per gli stessi fatti e le stesse critiche, ma aveva lasciato in piedi il procedimento contro Mauro Pili. Nino Villa Santa si era anche detto disposto a ritirarla, purché il cronista non si occupasse più di parlare di lui o della sua iniziativa. Una frase che era stata interrotta direttamente dallo stesso giudice Mereu che, fermando l’esame, aveva ricordato al testimone come quella ipotesi violasse dei principi costituzionali. Alla fine era intervenuto l’avvocato di parte civile, facendo chiarire all’assistito che non intendeva censurare preventivamente il cronista, bensì interrompere una condotta ritenuta diffamatoria.

La decisione

Al termine del processo la pubblica accusa ha chiesto la condanna a 1200 euro di multa nei confronti del giornalista, ma il giudice ha pronunciato una sentenza di assoluzione con la formula più ampia: perché il fatto non sussiste. Il Tribunale ha anche condannato la parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato che ha quantificato in 3.592 euro. La condanna alle spese del soccombente avviene su domanda di una delle parti. Per conoscere le ragioni della sentenza bisognerà attendere 90 giorni.

