Il caso decadenza,  la linea dei legali: «Sanzione illegittima» 

Scrivere un ricorso su un caso senza alcun precedente non deve essere stato facile. Così, non deve sorprendere che il deposito, annunciato la prima volta per l’inizio della settimana scorsa, sia invece slittato più volte. La presentazione era attesa sabato mattina, proprio durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, mentre Alessandra Todde ascoltava la relazione della presidente della Corte d’Appello Gemma Cucca, che presiede anche il Collegio di garanzia elettorale da cui quasi un mese fa è arrivata la richiesta di decadenza della governatrice per irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali. Sabato, tuttavia, nella cancelleria del tribunale di Cagliari non risultava alcun deposito. Tutto rinviato a oggi, secondo fonti vicine ai legali. D’altra parte il tempo stringe: gli avvocati sardi della governatrice hanno tempo fino al 3 febbraio per opporsi all’ordinanza ingiunzione del Collegio, una settimana per non lasciare nulla di intentato.

Carte scoperte

Grosso modo, è già noto su cosa intenda puntare il pool. Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto hanno scoperto le carte dieci giorni fa, quando sono trapelate le prime rivelazioni dalle oltre settecento pagine di atti trasmessi ai pm dal Collegio elettorale di garanzia – tra le altre, l’ipotesi dell’esistenza di «uno schema intermedio tra i veri finanziatori e il candidato». Affermazioni della presidente del Collegio Gemma Cucca, contenute nella memoria del 12 novembre 2024 da lei stessa depositata agli atti del procedimento, «connotate», secondo gli avvocati di Todde, «da intrinseca alterazione della realtà» e che «impongono un fermo e assoluto dissenso». Critiche messe nero su bianco su una nota in cui i quattro avvocati fanno più volte riferimento al ricorso.

La tesi

In buona sostanza, è la tesi, «risultano non configurabili entrambe le fattispecie tassativamente previste dalla legge come causa possibile di decadenza». Insussistenza, peraltro, «riconosciuta dallo stesso Collegio, con l’ordinanza che ci si appresta a impugnare davanti al Tribunale di Cagliari». Infatti, sostengono, «lo stesso Collegio ha espressamente escluso la prima ipotesi di decadenza, riconoscendo che non vi era stata alcuna mancata presentazione del rendiconto». In secondo luogo, sosterranno gli avvocati nel ricorso, sempre il Collegio ha affermato «che non poteva considerarsi sussistente la distinta ipotesi del superamento del tetto massimo di spese, ritenuto inapplicabile alla presidente della Regione». Né, «il comma 7 dell’articolo 15 della legge 515/93 può configurare una ulteriore causa di decadenza generica e non tassativa, così come, con inammissibile interpretazione, ha ipotizzato il collegio sommando marginali violazioni formali, nessuna di esse comportante la decadenza». Questi gli elementi che dovrebbero caratterizzare il ricorso di Alessandra Todde al tribunale ordinario. A cui gli avvocati aggiungeranno una considerazione: Todde non è consigliera eletta, per la legge elettorale è piuttosto la presidente della Regione eletta, e “solo” consigliera regionale di diritto. Per lei si applicano le stesse norme cui devono sottostare i consiglieri eletti?

Ipotesi Consulta

Resta in piedi, infine, la possibilità che la Giunta sollevi un conflitto di attribuzioni con lo Stato su cui è competente a giudicare la Corte Costituzionale. Ma l’impulso, ha chiarito anche la governatrice, deve arrivare dal Consiglio regionale.

