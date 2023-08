Il caso da venti milioni di sesterzi 

Roma, 72 a.C. Sono trascorsi otto anni dal caso di Sesto Roscio, il parricidio che ha reso celebre Marco Tullio Cicerone in tutta l’Urbe, lanciando la carriera del senatore romano. Attorno a questo celebre episodio, gli scrittori Stefano De Bellis ed Edgardo Fiorillo avevano creato “Il diritto dei lupi”, dando il via ad un nuovo filone del romanzo storico molto ben documentato ma senza rinunciare all’adrenalina e al lato umano, fra umorismo e la puzza della Suburra, la sede del peccato e delle voglie indicibili nell’Urbe.

L’ombra di Spartaco

Il duo torna in azione con “La stagione delle Erinni” (Einaudi Stile Libero pp.656 €21) ma lo scenario è cambiato. Il panorama politico della Capitale è in fermento: le colonie ispaniche sono in grave stato di agitazione sotto il comando di Quinto Sertorio – il “nuovo Annibale” - il malcontento dilaga e Spartaco, lo schiavo fuggitivo, devasta la penisola aizzando una rivolta. Al culmine dello scontento, il Senato si riunisce per incaricare Marco Licinio Crasso della caccia al gladiatore ribelle e intanto Cicerone viene convocato per dirimere una questione di eredità: una giovane donna, Plauzia, rimane vedova di un ricco senatore, Lucio Valerio Flacco Poplicola ma la sua dote è tutt’altro che al sicuro. E si tratta di una fortuna da oltre venti milioni di sesterzi. E ancora una volta, nulla sarà come sembra, chiamando in azione anche i talenti dell’ex centurione Tito Annio Tuscolano - il molosso di Crasso - e di Flavia Polita, carismatica matrona della Suburra.

Le matrone

In realtà, quello che appare un semplice caso legale, si tramuterà presto in un caso di complotto ai danni di Roma, muovendosi fra i cortili delle case patrizie e i più sordidi postriboli. Cicerone sarà costretto ad allearsi col suo rivale di sempre, Ortensio, e dovrà scendere a patti con Marco Licinio Crasso pur di salvare la Repubblica dalla dittatura ma sino alla fine, i colpi di scena sono in agguato e stavolta, un ruolo chiave verrà riservato alle donne – dalla matrona Flavia a Plauzia, senza dimenticare Erennia, Terenza e Galla - fiere e determinate a tutto, ciascuna capace di mostrare un lato oscuro, ribaltando il primo giudizio del lettore.

Questione di fiuto

Pur non partendo da fatti realmente accaduti, il duo piacentino Fiorillo & De Bellis firma una nuova spy story avvincente, ancora una volta tra il legal thriller e l’hard boiled, mescolando personaggi reali e fittizi, facendo perno sul contesto e ricostruendo la Roma che fu nei minimi dettagli e senza dimenticarne i terribili olezzi. Il risultato è un giallo davvero godibile con un ritmo forsennato e senza un attimo di tregua, un tuffo nella Suburra fra le toghe preziose dei senatori e gli intrecci peccaminosi, restituendoci la violenza dell’epoca e la sua grande, travolgente, bellezza.

