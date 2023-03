Il caso Cospito di nuovo al Riesame Presidio anarchico davanti al carcere 

Perugia. Azioni di solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito sono previste in mattinata nella zona del carcere di Perugia. L’occasione è l’udienza del tribunale del riesame che valuterà nuovamente la richiesta dell’anarchico – dal 20 ottobre in sciopero della fame contro il 41 bis – di annullare le misure cautelari disposte dal gip per lui e altri cinque, indagati per istigazione a delinquere, anche aggravata dalle finalità di terrorismo, e di eversione dell'ordine democratico per via di alcuni articoli pubblicati sulla rivista Vetriolo. Il procedimento si terrà nell’aula bunker del carcere. Cospito è attualmente nel Reparto detentivo dell’ospedale San Paolo di Milano. Al momento non ha rinunciato a partecipare all’udienza di Perugia in videoconferenza. Per essere presente deve chiedere di essere riportato in carcere: il collegamento è possibile solo da lì. InIl Riesame di Perugia aveva accolto la richiesta di annullamento della misura cautelare ma la procura di Perugia aveva fatto ricorso vincendo in Cassazione.

