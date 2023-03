Il caso Cospito al Tribunale di sorveglianza 

Milano. Per consentire un costante monitoraggio delle sue condizioni, i medici del San Paolo non hanno dato il via libera al suo trasferimento nel carcere di Opera, nell'aula dei videocollegamenti. E così oggi, giorno in cui si discuterà la richiesta di differimento della pena per motivi di salute con la detenzione domiciliare a casa della sorella, saranno i giudici a trasferirsi in ospedale.

Si terrà nel reparto di medicina penitenziaria, dove Alfredo Cospito è ricoverato da settimane, l'udienza del Tribunale di Sorveglianza milanese in cui si tratterà l'istanza della difesa, di sospendere l'esecuzione della pena in carcere e, di fatto, il 41 bis. Un’udienza cui l'esponente della Fai ha chiesto di partecipare per fare dichiarazioni e, anche in questo modo, portare avanti la battaglia contro il regime detentivo da lui definito una «barbarie».

La protesta è sempre più aspra per via dello sciopero della fame cominciato lo scorso 20 ottobre e che dalla fine di gennaio, con la sospensione a intermittenza degli integratori (li assume solo quando è strettamente necessario), sta compromettendo sempre di più le sue condizioni di salute. Alcuni giorni fa ha avuto un’aritmia, quindi la direzione ospedaliera, per prudenza, ha preferito evitare che lasciasse, sebbene per poche ore, il reparto riservato ai detenuti.

