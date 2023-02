Il caso Cospito a “Caffè corretto” 

Appuntamento con “Caffè corretto”, il programma di informazione in onda su Radiolina alle 8,30. Questa settimana conduce Maria Francesca Chiappe (foto). Il tema della puntata è la giustizia, a partire dal caso Cospito: ospiti il sociologo Luigi Manconi, l’ex magistrato Gherardo Colombo e Cristina Puddu che difendeva Salvatore Meloni, morto per lo sciopero della fame in carcere. Si parlerà anche di errori giudiziari con l’avvocato Leonardo Filippi e uno dei protagonisti di un caso che a Cagliari fece scalpore.